Canela agora tem wi-fi gratuito no centro

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Canela oficializou nesta segunda-feira (13) uma parceria com a empresa TCA Internet para disponibilizar wi-fi gratuito em alguns pontos do Centro da cidade. O anúncio foi feito pelo secretário Ângelo Sanches, durante breve solenidade realizada na Praça João Corrêa. “Trata-se de uma parceria público-privada sem custo algum aos cofres municipais. Esta ferramenta já está a disposição dos canelenses e dos milhares de turistas que visitam nossa cidade mensalmente”, destaca Ângelo Sanches.



O acesso gratuito a internet deve ser realizado pela rede ‘Wi-fi Grátis Prefeitura de Canela’ e está disponível desde o entorno da Catedral de Pedra, até parte da Rua Felisberto Soares e na Praça João Corrêa. Até o inverno o sinal deverá estar disponível em toda Rua Felisberto Soares e Avenida Osvaldo Aranha. Para utilizar o serviço basta o usuário fazer um breve cadastro com dados pessoais. “É um serviço fundamental nos dias de hoje. Vai beneficiar a nossa comunidade, os visitantes, o comércio, os restaurantes e os atrativos turísticos, proporcionando informações instantâneas aos usuários”, avalia o prefeito Constantino Orsolin.



IMAGENS EM TEMPO REAL

A parceria entre Prefeitura e TCA Internet também possibilitou a instalação de câmeras que registram imagens ao vivo de alguns pontos do Centro de Canela. As câmeras estão instaladas na Catedral de Pedra, na Rua Felisberto Soares e no Multipalco da Praça João Corrêa. As imagens podem ser assistidas pelos canais da TCA TV e, em breve, também estarão disponíveis no site da Secretaria de Turismo. “São equipamentos modernos, de alta performance”, afirma Nathália Albernaz, gerente comercial da TCA Internet.



Foto: Eduardo Idalino