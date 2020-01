Novos conselheiros tutelares de Canela são diplomados

Continua depois da publicidade

Em cerimônia realizada na manhã de sexta-feira (10), na Câmara de Vereadores, foram diplomados os novos integrantes do Conselho Tutelar, que assumem suas funções durante a gestão 2020-2024. Na ocasião, o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA), Paulo Terra, empossou os dez conselheiros tutelares (cinco titulares e cinco suplentes).



Durante o ato, o vice-prefeito Gilberto Cezar parabenizou os eleitos, desejou sucesso na condução dos trabalhos e ressaltou a importância do papel deles em zelar pela garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente no âmbito municipal.



Os cinco conselheiros titulares: Adir José de Nardi Júnior, Eluise Carolina Araújo de Brito, Paulo Sérgio de Moraes, Renata Wortmann e Claudia Patrícia Fagundes. Suplentes: Ana Paula Fanck Justo, Ana Cristina Feier dos Santos, Everton Sidnei Masiero da Trindade, Nilson Antônio Machado Junior e João Pedro Montiel de Oliveira.

O Conselho

A finalidade do Conselho Tutelar é zelar para que os menores tenham acesso efetivo aos seus direitos, fiscalizando se a família, a comunidade, a sociedade e o poder público asseguram essas garantias e cobrando o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Os conselheiros foram diplomados para um mandato de quatro anos. Como devem ter dedicação exclusiva à função, com atendimento diário e realização de plantões, eles recebem salário de R$ 3.333,64.

Foto: Márcio Cavalli

A partir da esquerda: Paulo Sérgio, Eluise, Renata, Adir e Patricia.