Rede de pizzarias gaúcha acumula prêmios e se prepara para novas competições em 2020

Pizzaiolos da The Petit, de Canela, conquistaram quatro competições em 2019.

Em 2019, a rede gaúcha de pizzarias The Petit recebeu reconhecimento para além do Rio Grande do Sul e, até mesmo, do Oceano Atlântico. Agora a equipe se prepara para tentar novas conquistas internacionais em 2020 como a pizzaria mais premiada do Brasil.

Foram quatro conquistas importantes no ano passado. “Tivemos um desempenho acima da média nas competições que participamos, com destaque internacional. Esse ano estou confiante que vamos conquistar novos títulos importantes. De qualquer maneira, o mais importante pra gente é estar atualizado e aprimorar nossas técnicas para produzir a melhor pizza aos nossos clientes”, avalia o empresário e sócio da rede Peterson Secco.

Carregando o título na categoria Pizza Napoletana conquistado na etapa Brasil do 29º Campionato Mondiale Della Pizza, o pizzaiolo da rede Tales Secco já está em clima de contagem regressiva para a próxima edição que acontece em abril, em Parma, na Itália. O desafio por lá será repetir o bom desempenho no Brasil seguindo as regras de preparo conforme a certificação Specialitá Territoriale Garantita, que garante o selo de produtos autênticos.

Na mesma competição, Tales ainda trouxe para o Rio Grande do Sul o prêmio de 1º lugar na categoria Pizza In Teglia, um estilo de pizza feito com massa mais hidratada, assada em forma retangular e em forno de lastro. No campeonato do ano passado, além do lugar mais alto no pódio em duas categorias, a rede The Petit também ficou com a 6ª colocação na Pizza Napoletana com a participação do próprio Peterson, empreendedor que também é à frente da marca e de outras duas pizzarias na cidade de Canela.

Na Itália, terra da pizza, foi a vez do pizzaiolo da casa Marcos Roberto de Oliveira representar o Brasil na Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana 2019 (Olimpíada Internacional de Pizza Napoletana). Ele ficou em 7º lugar na modalidade para profissionais com menos de 35 anos, o brasileiro melhor colocado entre os competidores.

O lugar de destaque tanto no Brasil, quanto no exterior, é resultado de muito trabalho, incentivo e estudo do sócio e fundador da The Petit, Peterson Secco. Além da premiação no Campionato Mondiale Della Pizza, ele também conquistou, em 2018, o 5º lugar na etapa brasileira do Campionato Mondiale del Pizzaiuolo (Trofeo Caputo). O jovem empreendedor acumula uma extensa lista de títulos em competições e recordes, que inclui o maior tempo de pizza acrobática do Brasil.

Uma tradição de Canela

Inaugurada em 2011 em Canela, a The Petit já é uma tradição na cidade entre moradores e turistas, e tem entre seus diferenciais, além do sabor e qualidade no preparo, o horário estendido madrugada adentro. Uma das raras opções de gastronomia na cidade após a meia-noite, a pizzaria serve pizza em fatias até às 7h. Atualmente, além da unidade de Canela, a rede possui filiais em Gramado, Taquara e São Francisco de Paula.

Com a consolidação da marca, em 2018 o empresário Peterson Secco deu um novo passo e inaugurou a Abbiamo Fatto, pizzaria napoletana que já conquistou o certificado de origem concedido pela Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) a empreendimentos que produzem a verdadeira pizza ao estilo de Nápoles, na Itália. Um ano depois, em 2019, veio uma nova investida com a abertura da Donnadina, outra pizzaria ao estilo napoletana, desta vez descontraída, no sistema auto service, para ser comida com a mão como manda a tradição napoletana.

E em fevereiro o empresário traz outra novidade para Canela: a primeira pizzaria rodízio do Rio Grande do Sul com massas feitas com fermentação natural. A Fra Noi abre as portas no complexo turístico e cultural Estação Campos de Canella.

Prêmios The Petit

– Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana – Marcos Roberto de Oliveira ficou em 7º lugar na categoria para profissionais com menos de 35 anos (1º lugar no Brasil)

– 29º Campionato Mondiale Della Pizza – Tales Secco campeão Pizza Napoletana

– 29º Campionato Mondiale Della Pizza – Tales Secco campeão Pizza In Teglia

– 29º Campionato Mondiale Della Pizza – Peterson Secco 6º lugar Pizza Napoletana

– 5º Lugar Troféu Caputo para Peterson Secco