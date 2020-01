Município recebe emenda de ex-senadora para pavimentação

Continua depois da publicidade

Canela recebeu R$ 500 mil de uma emenda proposta ainda no final de 2018 pela então senadora Ana Amélia Lemos. O valor, liberado pelo Governo Federal no final do ano passado, será utilizado para pavimentação da rua Adalberto Wortmann.

Por isso, na manhã desta quarta-feira (15), o prefeito Constantino Orsolin, o secretário adjunto de Obras Germano Junges e a engenheira Vera Madeira, da Coordenadoria e Planejamento de Projetos da Prefeitura, receberam o supervisor da Caixa, Romualdo Vanacor. O banco será o fiscalizador do contrato firmado entre o Município e o Ministério do Desenvolvimento Regional.

Segundo Germano Junges, com a confirmação do recurso, o Município deverá enviar o projeto da obra para a Caixa. Após ser aprovado, haverá a fase de licitação para a escolha da empresa que executará a obra. Tudo deve levar cerca de seis meses.

Para o prefeito Constantino Orsolin, a liberação da emenda, mesmo após findado o mandato de Ana Amélia, representa o compromisso firmado pelo Governo Federal em prol do município. “Canela, hoje, está em evidência junto à bancada de deputados e senadores em Brasília, e isso se mantém com a sucessão no Planalto. É uma obra importante para a comunidade do bairro São Lucas”, diz Orsolin.

Texto e foto: Márcio Cavalli