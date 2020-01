Parceria no 34º Natal Luz permite repasse de R$ 135 mil ao Mocovi

Continua depois da publicidade

A Gramadotur reuniu na última segunda-feira (13), os Clubes de Serviço que participaram do 34ª Natal Luz de Gramado para oficializarem o repasse de recursos para os órgãos de segurança. Policia Civil, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros serão beneficiados com recursos que foram repassados ao Mocovi. Além dos Clubes de serviço, a Casa Leopoldo e o Restaurante Bouquet Garni também participaram do ato. O presidente do Mocovi, Sandro Bazzan, destacou a importância destes recursos.

“Despesas emergenciais que surgem, além de grandes projetos que possamos desenvolver, estes recursos são muito bem-vindos”, destacou Sandro. O Presidente da Gramadotur, Edson Nespolo, destacou a parceria com os Clubes de serviço. “Uma parceria importante que fizemos com o Rotary, Lions e Orbis que atendem nos setores da gastronomia nos grandes espetáculos do Natal Luz, agora revertidos em recursos, só tenho a agradecer e parabenizar todos vocês que integram estes Clubes”, disse o dirigente. Representando as forças de segurança, o Major André da Brigada Militar e o Delegado Gustavo Barcellos da Policia Civil também destacaram a parceria e que sempre auxiliam nas várias demandas que surgem.

Foram repassados ao Mocovi R$ 135 mil:

– Rotary Cube – R$ 25 mil.

– Orbis Clube – R$ 20 mil.

– Orbis Hortênsias – R$ 20 mil.

– Orbis Várzea Grande – R$ 20 mil.

– Lions Clube – R$ 20 mil.

– Casa Leopoldo – R$ 15 mil.

– Bouquet Garni – R$ 15 mil.