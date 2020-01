32° Sonho de Natal se consolida com qualidade e milhões de espectadores

Continua depois da publicidade

O 32º Sonho de Natal transformou Canela em palco a céu de 26 de outubro de 2019 a 12 de janeiro de 2020. O evento contou com 22 atrações diferentes, 280 apresentações e 1.153 pessoas envolvidas na execução e organização. Com todas as atrações gratuitas ao público, o Sonho de Natal ficou consolidado como o maior evento natalino comunitário do Brasil. Em 79 dias de programação, atraiu aproximadamente dois milhões de visitantes, conforme estimativa da Secretaria de Turismo e Cultura de Canela.

O secretário de Turismo e Cultura de Canela, Ângelo Sanches, considera que o evento atingiu os objetivos ao resgatar as identidades culturais de Canela.

Para o secretário, a transformação do setor turístico passa pela união entre Poder Público, iniciativa privada e comunidade.

CORAÇÃO PULSANTE

O secretário observa que o centro da transformação foi a praça João Corrêa. Além de remodelar o espaço, a administração criou eventos que proporcionaram a invasão cultural do Centro. No Sonho de Natal, a praça recebeu a casa do Papai Noel e uma infinidade de atrações musicais, como o Christmas in Concert, O Som do Vento e Auto de Natal, além de apresentações de orquestras e shows consagrados de Kleiton & Kledir, Renato Borghetti e outros.

Sanches projeta um 2020 de muitas novidades no Sonho de Natal, que ocorre de 15 de outubro de 2020 até 16 de janeiro de 2021, além do resgate de uma série de eventos locais. “Vamos dar continuidade ao que deu certo e criar novos eventos que vão gerar fomento financeiro, turístico e envolvimento comunitário. Estamos muito felizes porque essa edição do Sonho de Natal teve um upgrade e nos deu um incentivo para a 33ª edição, que já está pronta e que também será inovadora, trazendo mais surpresas, fazendo com que a comunidade e os turistas se encantem cada vez mais”, conclui.