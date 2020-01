Editais de Casamento • Edição 398 • 17 de janeiro de 2020

Continua depois da publicidade

EDITAL DE CASAMENTO Nº 6266 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: ANDERSON EMANUEL LISBOA STAUDT, natural deste Estado, nascido na Cidade de Gramado, gerente de loja, solteiro, domiciliado e residente na Rua Irmão José Otão, nº 820, Bairro Leodoro Azevedo, nesta Cidade e JÚLIA CAROLINA FAGUNDES MÜLLER, natural deste Estado, nascida nesta Cidade, empresária, solteira, domiciliada e residente na Rua Caxias, nº 280, Bairro Jardim Silvestre, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 09 de Janeiro de 2020 | Eva Catharina Lampert da Silva | Registradora

EDITAL DE CASAMENTO Nº 6267 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: KELVIN RICARDO DOS SANTOS, natural do Estado de Pernambuco, nascido na Cidade de Palmares, servente de pedreiro, solteiro, domiciliado e residente na Rua José Pedroso Velho, nº 750, Bairro Distrito Industrial, nesta Cidade e LUCIANA MARIA DA PAZ COSTA, natural do Estado de Pernambuco, nascida na Cidade de Camaragibe, do lar, solteira, domiciliada e residente na Rua José Pedroso Velho, nº 750, Bairro Distrito Industrial, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 09 de Janeiro de 2020 | Eva Catharina Lampert da Silva | Registradora

EDITAL DE CASAMENTO Nº 6268 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: REZIEL DE MORAES DE MORAIS, natural deste Estado, nascido nesta Cidade, garçom, solteiro, domiciliado e residente na Rua dos Piratas, nº 285, Bairro Santa Marta, nesta Cidade e INDIÁRA ANA BERNARDO DOS SANTOS, natural deste Estado, nascida nesta Cidade, vendedora, solteira, domiciliada e residente na Rua dos Piratas, nº 285, Bairro Santa Marta, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 10 de Janeiro de 2020 | Eva Catharina Lampert da Silva | Registradora

EDITAL DE CASAMENTO Nº 6269 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: ANDERSON DANIEL PELLENZ FARIAS, natural deste Estado, nascido na Cidade de Sapucaia do Sul, empresário, divorciado, domiciliado e residente na Rua Borges de Medeiros, nº 560, Apto 407, Bloco B, Centro, nesta cidade e FERNANDA SAUERESSIG, natural deste Estado, nascida nesta Cidade, enfermeira, solteira, domiciliada e residente na Rua Borges de Medeiros, nº 560, Apto 407, Bloco B, Centro, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 10 de Janeiro de 2020 | Eva Catharina Lampert da Silva | Registradora

EDITAL DE CASAMENTO Nº 6270 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: PAULO ANDRÉ DOS SANTOS PONCIANO, natural deste Estado, nascido nesta Cidade, frentista, solteiro, domiciliado e residente na Rua Sete de Setembro, nº 101, Casa 05, Beco Jardim, Centro, nesta cidade e FABIANA VELHO DOS SANTOS, natural deste Estado, nascida na Cidade de Gramado, auxiliar de serviços gerais, solteira, domiciliada e residente na Rua Sete de Setembro, nº 101, Casa 05, Centro, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 10 de Janeiro de 2020 | Eva Catharina Lampert da Silva | Registradora

EDITAL DE CASAMENTO Nº 6271 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: ALEXANDRE DOS REIS KLEIN, natural deste Estado, nascido na Cidade de Porto Alegre, jardineiro, solteiro, domiciliado e residente na Rua Santa Rita, nº 210, Bairro Vila Dante, Centro, nesta cidade e RITA DE CÁSSIA FERNANDES DE FREITAS, natural do Estado de Minas Gerais, nascida na Cidade de Belo Horizonte, técnica em enfermagem, solteira, domiciliada e residente na Rua Santa Rita, nº 210, Bairro Vila Dante, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 14 de Janeiro de 2020 | Eva Catharina Lampert da Silva | Registradora

EDITAL DE CASAMENTO Nº 6272 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: MARCELO ADELINO HOFFMEISTER, natural deste Estado, nascido na Cidade de Três Passos, pizzaiolo, solteiro, domiciliado e residente na Rua Caçador, nº 90, Bairro São Rafael, nesta cidade e JUCÉLIA BEHLING DA SILVA, natural deste Estado, nascida nesta Cidade, do lar, solteira, domiciliada e residente na Rua Caçador, nº 90, Bairro São Rafael, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 14 de Janeiro de 2020 | Eva Catharina Lampert da Silva | Registradora

EDITAL DE CASAMENTO Nº 6273 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: ALEX SPASSIM, natural do Estado do Paraná, nascido na Cidade de Francisco Beltrão, médico, solteiro, domiciliado e residente na Rua Dr. Ruy Viana Rocha, nº 1300, Bairro São Luiz, Apto F201, nesta cidade e CAMILA TRENTIN BITTENCOURT, natural deste Estado, nascida nesta Cidade, servidora pública, solteira, domiciliada e residente na Rua Dr. Ruy Viana Rocha, nº 1300, Apto F201, Bairro São Luiz, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 16 de Janeiro de 2020 | Eva Catharina Lampert da Silva | Registradora