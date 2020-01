Obituário • Edição 398

Continua depois da publicidade

• Comunicamos o falecimento do Sr. Alceu Dreyer, aos 62 anos, residente na cidade de Canela. Seu corpo foi velado na capela 01 do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e o sepultamento dia 13/01/2020 no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento da Sra. Roselane Candida da Silva, aos 45 anos, residente na cidade de Canela. Seu corpo foi velado na capela 02 do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e o sepultamento dia 12/01/2020 no Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

• Comunicamos o falecimento do Sr José Darci da Cruz, aos 62 anos, residente na cidade de Canela. Deixa a esposa Antônia e os filhos Silvani, Cristiano, Gilnei e Silvia. Seu corpo foi velado na capela 01 do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e o sepultamento dia 15/01/2020 no Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

• Comunicamos o falecimento do Sr. Laercio Roberto Pinz, aos 46 anos, residente na cidade de Canela. Deixa a esposa Cereni e os filhos Kevin, Bárbara, Nicole e Davi. Seu corpo foi velado na capela 02 do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e o sepultamento dia 15/01/2020 no Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

• Comunicamos o falecimento da Sra. Anida Manuela Maciel Chaulet, aos 15 anos, residente na cidade de Canela. Seu corpo foi velado na capela 01 do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e a cerimônia de despedida ocorreu dia 14/01/2020 no Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

• Comunicamos o falecimento da Sra. Elodi Rodrigues de Melos, aos 84 anos, residente na cidade de Canela. Seu corpo foi velado na capela 02 do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e o sepultamento dia 09/01/2020 no Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.