Polícia Civil investiga encontro de ossada humana na zona rural de Canela

A Polícia Civil de Canela está investigando o encontro de uma ossada humana, neste domingo (19), na localidade de Morro Calçado, em Canela.

A ossada foi encontrada por um homem que procurava uma nascente de água, em local de difícil acesso, na encosta de um morro.

Informações extraoficiais dão conta de que parte do crânio e alguns poucos ossos foram recuperados. A perícia foi acionada e esteve no local. Além dos ossos, parte de vestimentas e um coldre de revólver foram encontrados no local.

Preliminarmente, a família de Fabrício Foss, desaparecido em 2015, reconheceu as roupas como sendo dele, já na Delegacia de Polícia. A ossada deve ir à perícia para verificação de DNA com familiar próximo. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de suicídio, tendo em vista a investigação desde seu desaparecimento.



Fotos: Reprodução