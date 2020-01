Estado estuda rodovias da região que serão entregues à iniciativa privada

Continua depois da publicidade

Trechos entre Canela e Gramado, Canela e São Francisco de Paula e até a ligação com a Rota do Sol estão no estudo

O Jornal Pioneiro, de Caxias do Sul, noticiou, na manhã desta segunda, que o Governo do Estado do Rio Grande do Sul vai realizar estudo para a concessão de sete rodovias estaduais da Serra, Campos de Cima da Serra e Hortênsias. O contrato com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a execução dos estudos técnicos necessários para conceder à iniciativa privada foi assinado na manhã da última sexta-feira.

O custo, orçado em até R$ 10 milhões, será pago pelas futuras concessionárias. Ele projeta para o primeiro trimestre de 2021, lançamento da licitação para as concessões e finalização do processo com assinatura de contratos até o final do segundo trimestre para que a operação dos pedágios e as obras iniciem, de fato, no segundo semestre do ano que vem. O prazo ainda não está determinado, mas deve ser de 30 anos.

Segundo a página do Governo do Estado na internet, a privatização compreende trechos atualmente pedagiados e sob administração da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) e outros 268 quilômetros que foram concedidos à iniciativa privada entre o final da década de 1990 e o ano de 2013 e que hoje são responsabilidade do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

Na região, os trechos atualmente sob a tutela da Emprega Gaúcha de Rodovias (EGR) somam 258,73 quilômetros, além disso, há outros 140 que não são pedagiados e foram indicados para serem incluídos no estudo.

Confira os trechos da Região que fazem parte do estudo de concessão:

– RS-235: entre a BR-116 (Caxias) e Gramado – 34,64 quilômetros

– RS-235: entre a RS-115 (Gramado) e Canela – 7,67 quilômetros

– RS-235: entre Canela e RS-020 (São Francisco de Paula) – 34,01 quilômetros

– RS-235: entre Canela e o Caracol (RS-466) -7,22 quilômetros

– RS-020: entre a RS-235 (Canela) e o acesso norte a São Francisco de Paula – 6,35 quilômetros

– Entre a RS-235 (Canela) e o acesso a Três Coroas – 21,87 quilômetros