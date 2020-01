Encontro de Motos, música e caminhada são atrações do primeiro fim de semana no Verão no Jardim da Serra Gaúcha

Continua depois da publicidade

Programação envolve aventura, lazer e diversão de 24 de janeiro a 22 de março

O evento que promete agitar Nova Petrópolis nos meses mais quentes começa na nesta sexta-feira (24). Encontro de Motos, entardecer musical no Parque Aldeia do Imigrante e trekking pelo interior do Município são atrações do primeiro fim de semana do Verão no Jardim da Serra Gaúcha.

A 10ª edição dos Encontro de Motos de Nova Petrópolis inicia no dia 24 de janeiro, sexta-feira, na Rua Coberta e Praça das Flores. O Encontro de Motos contará com comercialização de diversos produtos tradicionais, bares temáticos com comidas e bebidas e exposição de motocicletas. O Encontro de Motos é organizado pelos Capetas Selvagens.

Na sexta-feira (24), o Parque Aldeia do Imigrante promove o Entardecer Musical com Gerson Müller, das 17h30min às 19h30min, no espaço do Biergarten. O ingresso para o atrativo turístico custa R$ 12; estudante e idosos pagam meia entrada e moradores, com apresentação da carteirinha do munícipe, são isentos.

No domingo (26), a aventura começa logo cedo com o Trekking ao Sítio Grünes Paradies. Com saída às 8h do Moinho Rasche, os caminhantes irão passar por trilhas e estradas, com subidas e descidas fortes, passando por cachoeira, com parada para banho, para chegar no Sítio Grünes Paradies, um local de produção orgânica agro florestal. A caminhada tem nível médio de dificuldade e 13,5 quilômetros de distância.

Cada participante deve levar água e lanche. A inscrição ocorre por meio do link http://bit.ly/trekkingsitio até o dia 25 de janeiro, às 18h. Será arrecadado um quilo de alimento não-perecível que será doado para uma instituição do Município (Hospital Nova Petrópolis, Apae, Bombeiros Voluntários). A organização da caminhada é da Associação Tchon Ji.

O Ninho das Águias será cenário para o Meu Primeiro Pic Nic Retrô da Rádio União, no dia 26 de janeiro. Das 14h às 19h, o atrativo turísitico contará com brincadeiras, música, comida, chopp e muita diversão para curtir com a família e amigos. O ingresso é R$ 10; estudantes, crianças (de 6 a 11 anos) e idosos pagam R$ 5; crianças com de 5 anos e munícipes, apresentando a carteirinha e munícipe, são isentos.

Programação:

24 de janeiro | Sexta-feira

Entardecer Musical – 17h30min às 19h30min – Parque Aldeia do Imigrante

O Parque Aldeia do Imigrante apresenta uma novidade que visa qualificar a experiência e o atendimento ao público. O Entardecer Musical oferecerá programação com música ao vivo nas tardes de sexta-feira, das 17h30min às 19h30min no espaço Biergarten.

Ingresso: R$ 12,00

Meia Entrada: Estudantes e Idosos

Moradores: Isentos mediante apresentação da carteirinha do munícipe

Informações: (54) 3281.1490

24 de janeiro | Sexta-feira

Abertura Oficial do Verão no Jardim da Serra Gaúcha – 18h – Rua Coberta

24, 25 e 26 de janeiro | Sexta-feira a domingo

Encontro de Motos – Sexta-feira, das 18h às 21h | Sábado, das 9h às 18h30min | Domingo, das 10h às 21h – Praça das Flores

O encontro promove a integração dos motociclistas em meio aos encantos da cidade de Nova Petrópolis. O evento contará com shows de bandas, bares temáticos com comidas e bebidas, lojas com diversos produtos tradicionais, entre outras atrações.

Organização: Capetas Selvagens

Informações: [email protected] ou (54) 9.9997.6021

26 de janeiro | Domingo

Trekking Sítio Grünes Paradies – 8h – Moinho Rasche

Caminhada por trilhas e estradas, com subidas e descidas fortes, passando por cachoeira, com parada para banho. Chegada no Sítio Grünes Paradies, um local de produção orgânica agro florestal. Cada participante deve levar água e lanche.

Horário: 8h

Saída e Chegada: Moinho Rasche

Nível: Médio

Trajeto: 13,5 km

Inscrição: Arrecadação de contribuição voluntária de 1 quilo de alimento não-perecível que será doado para uma instituição do Município (Hospital Nova Petrópolis, Apae, Bombeiros Voluntários)

Link para inscrição: bit.ly/trekkingsitio até 25 de janeiro às 18h

Organização: Associação Tchon Ji

Informações: [email protected] ou (54) 99109-5073 com Valdemar

26 de janeiro | Domingo

Meu Primeiro Picnic – Rádio União – 14h – Ninho das Águias

Ingresso: R$ 10,00

Meia entrada: Estudantes, idosos e crianças de 6 a 11 anos

Moradores: Isentos mediante apresentação de carteirinha do munícipe

Informações: (54) 3281.1222

