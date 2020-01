Ministério da Saúde adverte que população precisa vacinar contra a febre amarela

Continua depois da publicidade

O Rio Grande do Sul está entre as prioridades do Ministério da Saúde.

Segundo a médica Veterinária, Marina Toniolo, responsável pelo setor de Vigilância em Saúde de Gramado, o alerta tem como base o registro realizado nas regiões Sul e Sudeste do País, sinalizando a circulação do vírus da febre amarela em macacos, o que aumenta o risco de transmissão em humanos.

“Os primatas não-humanos como bugios, macacos-pregos, também são tão vítimas da febre amarela quanto os humanos. E, portanto, os moradores nunca devem praticar atos de crueldade contra os animais. Além de ser crime ambiental contra a fauna, não detém o avanço da doença, uma vez que é transmitida pela picada dos mosquitos infectados”, explicou.

Toniolo reforça a importância de a população se vacinar o quanto antes e caso algum morador encontre primatas não humanos mortos, comunicar imediatamente a Vigilância em Saúde.

O público-alvo para vacinação são pessoas a partir de nove meses de vida e 59 anos de idade que não tenham comprovação de vacinação. Em 2020, as crianças passaram a ter um reforço aos quatro anos de idade.

Segundo informações da Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, todas as pessoas da faixa etária devem buscar os serviços de saúde para se vacinarem. Pois, a Febre Amarela é uma doença transmitida por um mosquito infectado e ele pode picar qualquer pessoa.

No total, 1.087 notificações de mortes suspeitas de macacos foram registradas no País. Os dados são do último boletim epidemiológico, publicado nesta quarta-feira,15, pelo Ministério da Saúde, que apresenta o monitoramento da doença de julho de 2019 a 8 de janeiro de 2020.

Pessoas com mais de 50 anos não são dispensadas da vacina, eles devem receber, porém, mediante prescrição médica. Nesta faixa etária são comuns doenças degenerativas, neurológicas, cardiovasculares, sendo importante que o médico avalie a situação de saúde e indique ou não a vacinação, por escrito.

A vacina contra a febre amarela não deve ser feita em pessoas imunodeprimidas, gestantes, mulheres que estejam amamentando bebês com menos de 6 meses e pessoas alérgicas a ovo (choque anafilático ao ingerir ovo). Portadores de HIV podem se vacinar, desde que estejam em tratamento e com os exames satisfatórios.

CERTIFICADO INTERNACIONAL

O certificado internacional de Vacinação segue sendo emitido pela Vigilância em Saúde, mediante pré-cadastro no site da Anvisa e agendamento de horário dentro do próprio site. https://civnet.anvisa.gov.br/cadastroViajante

Quem tem o certificado antigo, não precisa trocar. Todos os certificados são válidos por toda a vida, mesmo que tenham alguma data de validade registrada. No ano passado (2019), em Gramado foram emitidos 499 certificados.

COBERTURA VACINAL

Em 2019 foi realizado o censo vacinal no Interior do Município. Foram visitados mais de 800 domicílios e mais de 500 pessoas foram vacinadas.

De acordo com informações da enfermeira Ellen Regina Pedroso, da Vigilância Epidemiológica, em Gramado, ocorreu um aumento no número de doses aplicadas a cada ano, totalizando 8.777 pessoas.

Confira:

Em 2015, 936 pessoas foram vacinadas;

Em 2016, 1.378 pessoas foram vacinadas;

Em 2017, 1.488 pessoas foram vacinadas;

Em 2018, 2.278 pessoas foram vacinadas;

Em 2019, 2.697 pessoas foram vacinadas.