Passeio de voo pela Tri Táxi Aéreo beneficiará o HCC

Continua depois da publicidade

A Tri Táxi Aéreo lançou na tarde de terça-feira (21), no Hospital de Caridade de Canela, uma ação voltada a moradores da cidade e da vizinha Gramado. No caso, canelenses e gramadenses que contratarem o passeio Voo Cascata do Caracol pagarão R$ 149,90 mediante apresentação de comprovante de residência. Desse valor, um terço será revertido em doações para o HCC (o preço normal é R$ 249,90).

A promoção é válida até 31 de março deste ano, e o agendamento é feito pelo telefone (54) 9 9999.1636. Segundo o gerente Leonardo Machado, da Tri, o HCC sempre conta com auxílio de vários setores da sociedade e da iniciativa privada, e a empresa sentiu-se no compromisso de também colaborar com o único hospital do município.

“É importante o apoio de empresas que podem oferecer seu produto e, ao mesmo tempo, colaborar e servir de exemplo para mais ações por parte da iniciativa privada”, diz o secretário de Saúde e interventor do HCC Vilmar Santos de Porto Alegre, onde se encontra para compromissos de governo.

Foto: Márcio Cavalli