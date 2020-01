Projeto ‘Alfabetizando nas Férias’ atende estudantes no recesso escolar

Continua depois da publicidade

Canela está desenvolvendo um projeto com o objetivo de recuperar conhecimentos entre aqueles estudantes que tiveram algum tipo de dificuldade na aprendizagem durante o ano letivo.

Trata-se do Projeto ‘Alfabetizando nas Férias’ que está ocorrendo em oito Escolas Municipais: Santa Terezinha, João Alfredo Corrêa Pinto, Ernesto Dornelles, Dante Bertoluci, Cônego João Marchesi, Bertholdo Oppitz, Severino Travi e Barão do Rio Branco.

O secretário de Educação, Gilberto Tegner, explica que o projeto envolve estudantes do Ensino Fundamental, dos 1º, 2º e 3º anos, com foco em atividades de leitura e escrita. Os atendimentos acontecem nas segundas e terças-feiras, das 13h30 às 15 horas. “Além de contribuir para o crescimento escolar destes jovens, também é uma forma de ocupação saudável para estes estudantes em um período em que muitos pais seguem trabalhando”, destaca Gilberto Tegner.

ATIVIDADES SEGUEM ATÉ 31 DE JANEIRO

O Projeto ‘Alfabetizando nas Férias’ iniciou no dia 6 de janeiro e segue até o próximo dia 31. Além dos ensinamentos em sala de aula, nas terças-feiras também são oferecidas atividades esportivas nas oito escolas engajadas no projeto. “Isso tudo está sendo realizado sem custo algum ao município. Estamos otimizando recursos, pois os professores que estão participando não teriam direito a férias e toparam mais este desafio em prol dos nossos estudantes”, destaca o secretário Gilberto Tegner.

Fotos: Eduardo Idalino