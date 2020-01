Gramado Summit planeja feira e público duas vezes maior para 2020

Continua depois da publicidade

Quarta edição será realizada de 5 a 7 de agosto, no Serra Park

Dobrar os números, oferecer conteúdos ainda mais qualificados e internacionalizar o evento. Essas são as principais metas para a quarta edição da Gramado Summit, que ocorre de 5 a 7 de agosto, no Serra Park, em Gramado. Considerada a principal conferência de inovação, tecnologia e empreendedorismo do país, o evento pretende reunir cerca de 200 empresas na feira de negócios, mais de 140 palestrantes nos palcos de conteúdo e 8 mil visitantes por dia. As projeções para a próxima edição foram anunciadas durante coletiva de imprensa, nesta terça-feira (21), no Guest Lounge.

Em 2019, o evento teve participantes de praticamente todos os estados brasileiros, além de contar com a participação dos governos de Canadá, Mônaco e Hong Kong como expositores. Para este ano, os organizadores querem internacionalizar ainda mais o evento, tanto na parte de expositores quanto na área de conteúdo. “Começamos com um evento pequeno no interior de Gramado. Com a última edição, nós não só atingimos o país inteiro, como também alcançamos dimensão internacional. Para 2020, queremos reunir ainda mais pessoas para revolucionar a economia brasileira. Afinal, entendemos que a inovação passa pelo futuro de todos os negócios”, comenta Marcus Rossi, CEO do evento.

O primeiro passo para concretizar isso foi o anúncio de Jordan Belfort (Lobo de Wall Street) como palestrante. O case de Belfort foi eternizado nos cinemas por Leonardo DiCaprio, em filme dirigido por Martin Scorsese. Além de Belfort, mais de 40 nomes já estão divulgados, entre eles Rony Meisler (Reserva), Ana Fontes (Rede Mulher Empreendedora), Guilherme Martins (Playkids), Gabriela Augusto (Transcendemos), Icaro de Abreu (Mutato), Dado Schneider (Professor), Dani Junco (B2Mamy) e Leandro Demori (The Intercept).

Outro destaque na área de conteúdo é que a Gramado Summit terá palcos técnicos focados em segmentos específicos. Fora a plenária principal, um palco de Marketing, um de Finanças e o “Minas de Propósito” estão confirmados. Com curadoria da Petit Mídias Sociais, o espaço de Marketing terá nomes como Adriano Gianini (Consultor de Google Ads), Juliana Muncinelli (Twitter), Vagner Soares (Publicis) e Alê Garcia (Negro da Semana). “Vamos falar de conteúdo, propósito, estratégia, formatos diferentes de comunicação e, claro, sobre dados”, afirma Mariana Klein, diretora da Petit.

No palco de Finanças, com curadoria de Leandro Benincá (educador financeiro da Messem Investimentos), estão palestrantes como William Machado (Messem), Fabiana Panachão (Dinheiro em Foco/BandNews) e Alice Porto (Contadora da Bolsa). “Finanças e investimentos são assuntos que estão cada vez mais em alta no Brasil. Por isso, traremos nomes reconhecidos no mercado para falar sobre grana”, aponta Benincá.

Na feira de negócios, o objetivo é dobrar o número de empresas expositoras de 100 para 200, incluindo marcas consolidadas no mercado e startups em estágio inicial. Entre as já confirmadas estão Linker, Omie, Dobra, Dinamize, Softdesign, BiMachine e Share. Em termos de área construída, o evento passará de 12 mil m² para 20 mil m², o que representa um crescimento de 66,66%.

“Nós crescemos, mas não perdemos a essência de empoderar o pequeno. Continuaremos promovendo ações para que pequenas startups possam ser alavancadas no mercado, como o Elevator Pitch, concurso promovido pela Câmara de Comércio Brasil Canadá durante o evento. Ao mesmo tempo, estamos trazendo cada vez mais grandes corporações que buscam trazer soluções para nossos participantes, se conectar com startups e contratar mentes brilhantes para fazer parte dos seus times”, comenta a CSO da Gramado Summit, Clara Casagrande.

Outra novidade na feira são os cursos técnicos, realizados em estandes interativos durante o evento. Rafael Martins, CEO do Share, está organizando algumas dessas aulas e mentorias. “Em um estande de 100 m², teremos aulas com profissionais de ponta do mercado nacional, como Bruno Scartozzoni, Maria Eduarda Fortuna, Fahen Carvalho e Felipe Miranda”, explica Rafael.



Curso exclusivo com o Lobo de Wall Street

Além da palestra de abertura da edição, Jordan Belfort ministrará um curso exclusivo para apenas 100 pessoas. Durante três horas, ele ensinará as principais técnicas que o tornaram o principal vendedor da história. Durante a coletiva de lançamento da Gramado Summit 2020, Belfort participou por meio de videoconferência. “Tendo informação e conhecimento técnico, qualquer pessoa pode chegar muito longe”, falou Belfort, sobre a persistência e a qualificação que os vendedores precisam ter.

Evento quer ser 100% sustentável

Crescer e, ao mesmo tempo, preocupar-se com os impactos ambientais. Pensando no futuro do planeta, a Gramado Summit acredita que é necessário revolucionar pequenos hábitos e buscar atitudes cada vez mais ecológicas. Para 2020, o evento irá minimizar ao máximo o impacto ambiental. Algumas dessas ações buscam incentivar o uso de transporte coletivo entre os participantes, contratar mão de obra local, utilizar materiais recicláveis para a sinalização e não distribuir impressos durante o evento.



Gramado Summit terá eventos itinerantes em diversos estados

Versão pocket e itinerante da Gramado Summit, o Summit Talks é um projeto que busca levar o debate empreendedor para diversas regiões do Brasil ao longo do ano. Em formato de painel, o evento discute temas pensados exclusivamente para cada cidade. Confira abaixo a agenda com os locais e datas em que serão realizados os primeiros Summit Talks de 2020:

Porto Alegre (An Lab): dia 18 de fevereiro

Caxias do Sul (local a definir): dia 24 de março

São Paulo (Cubo): dia 16 de abril

Florianópolis (local a definir): dia 13 de maio

Curitiba (local a definir): dia 03 de junho



Gramado Summit cria aplicativo para organizadores de evento

Além de realizar o maior evento de inovação e tecnologia do país, a Gramado Summit também busca desenvolver soluções tecnológicas para o mercado. A grande aposta da equipe é a criação de um aplicativo modular para organizadores de eventos, intitulado Projeto Iris. O primeiro teste desse aplicativo será durante o evento, em agosto.

Conforme explica o CTO da Gramado Summit, Pietro Rutzen, o mercado de eventos frequentemente usa aplicativos personalizados para melhorar a experiência dos consumidores. Mas essa abordagem gera um alto custo de desenvolvimento, visto que é uma ferramenta usada apenas durante o evento e depois descartada. “O Iris é um aplicativo modular que traz a redução desses custos. Permitindo a mudança de algumas variáveis, como cores e opções de layout, ele é uma solução completa de comunicação e conexão para visitantes e expositores de eventos”, explica.

O aplicativo será disponibilizado gratuitamente para organizadores de eventos, visando aprimorar a experiência dos participantes através de funcionalidades como agendamento de reuniões, chat instantâneo e visualização de trilhas de conteúdo em uma interface intuitiva. Além disso, possibilita experiência cashless para micro transações entre fornecedores do evento e seus participantes. “A proposta é tornar a experiência de visitantes, expositores, fornecedores e organizadores mais dinâmica, além de diminuir exponencialmente os custos de desenvolvimento através de modularização”, completa Pietro.