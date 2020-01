Pets podem viajar com seus donos sem taxa extra em ônibus intermunicipais no RS

Continua depois da publicidade

O Conselho de Tráfego do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) definiu nesta terça-feira (21), que não é mais obrigatória a taxa adicional de 50% sobre o valor da passagem para transportar os animais de estimação. A decisão agora passa a ser opcional das empresas de transportes.

De acordo com o diretor de Transportes Rodoviários do Daer, Lauro Hagemann, o assunto entrou em pauta devido a uma solicitação da empresa Unesul. “Além de acatarmos o pedido, abrimos precedente para outros interessados entrarem em contato com a autarquia e aderirem à suspensão da cobrança”, ressalta. “A expectativa é de que outros transportadores queiram adotar essa medida, levando em consideração que as pessoas estão cada vez mais apegadas aos seus mascotes.”

A decisão que modifica a obrigatoriedade da tarifa não altera outras exigências da Resolução 4.938/08, que determina que os animais transportados não podem ultrapassar o limite de 8 quilos, exceto cães-guia. Todos os pets devem ser levados em caixas específicas, não podendo ocupar assentos, e precisam contar com atestado do veterinário e carteira de vacinação. São permitidos até três animais por viagem, sendo dois domésticos e um cão-guia.

Fonte: Governo do Estado do RS