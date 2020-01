Traficante é preso em flagrante na cidade de Gramado

Continua depois da publicidade



O suspeito foi surpreendido no momento em que efetuava a venda para um usuário



Na noite desta terça-feira (20), por volta das 23h30min, a Brigada Militar, através do POE realizou a prisão em flagrante de um indivíduo por tráfico de drogas na Avenida Borges de Medeiros, próximo ao Corpo de Bombeiros, no centro de Gramado.



Os Policiais realizavam patrulhamento pela área central da cidade quando avistaram dois veículos estacionados lado a lado. Ao se aproximarem perceberam que o condutor de um veículo entregou uma embalagem para o condutor do outro veículo ao lado.



Os policiais já tinham informações que um dos veículos ali estacionado, qual seja um VW/Gol de cor preta, estava sendo utilizado na comercialização de drogas nos Municípios de Gramado e Canela, na modalidade de “tele-entrega”. Por tal motivo realizaram a abordagem deste veículo. O condutor do outro veículo, ao perceber a abordagem, se evadiu do local.



Com o condutor do veículo GOL os policiais encontraram 03 buchas de cocaína e a quantia de R$ 90,00. Em revista ao interior do veículo os policiais encontraram mais porções de maconha e crack. Ao todo, foi apreendido em poder do suspeito 10 gramas de crack, 15 gramas de cocaína e 48 gramas de maconha.



O motorista de 19 anos admitiu que estava fazendo a venda de entorpecentes no momento da abordagem. Ele foi preso em flagrante e conduzido até a delegacia para registro da ocorrência. Após, ele foi conduzido ao presídio de Canela.

Foto: Reprodução/1º BPAT