Fedoca acompanha entrega de equipamentos para o Hospital São Miguel

Uma mesa cirúrgica (equipamento de extrema importância para a realização de cirurgias), destinada para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), atendidos pelo Hospital Arcanjo São Miguel (HASM) foi entregue simbolicamente nesta quarta-feira (21), com a presença do prefeito Fedoca Bertolucci e do vereador Professor Daniel.

O equipamento, adquirido através da emenda de autoria do vereador Professor Daniel, no valor de R$50 mil, ficará no centro cirúrgico, que realiza mais de 400 cirurgias por mês.

“Gostaria de fazer um agradecimento especial ao prefeito que tem feito esse trabalho junto aos vereadores com a aprovação das emendas impositivas, que é mais um instrumento para chegar às pessoas que mais precisam”, destacou o Professor Daniel.

O vereador também ressaltou que Gramado é um dos únicos Municípios do Rio Grande do Sul, onde o prefeito tem dado autonomia aos vereadores sobre o destino das emendas, um dinheiro do Executivo para a Câmara.

“Os vereadores têm a prerrogativa de dizer para onde esse dinheiro vai e o prefeito pode vetar ou acatar. E o prefeito Fedoca, desde o início deste mandato, acatou todas as sugestões que os vereadores estão trazendo”, disse.

MELHORIAS

O diretor do HASM, Márcio Slaviero, afirmou que o Hospital São Miguel tem recebido inúmeros benefícios através das emendas.

“O hospital tem sido muito beneficiado porque grande parte das emendas devem ser destinadas à saúde. O bom disso é que o hospital sendo beneficiado, a comunidade também está sendo beneficiada automaticamente com os investimentos em equipamentos modernos e extremamente importantes que estamos adquirindo”, detalhou Slaviero.

O prefeito enfatizou que tem procurado estabelecer critérios de utilidades na aprovação das emendas.

“Temos tido um cuidado para que as emendas não se transformem em um arbítrio parlamentar. Os vereadores têm contribuído para que isso não aconteça, por isso, todas as emendas sugeridas foram aprovadas. A nossa administração sempre tem estado presente e parceiras nas boas causas”, finalizou.

Foto: Carlos Borges