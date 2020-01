Sustentabilidade, espiritualidade e tecnologia são as bandeiras do FESTURIS 2020

Em sua 32ª edição, a Feira Internacional de Turismo de Gramado (FESTURIS) continua pautando sua atuação no mercado com base nas tendências mundiais e de olho no futuro do setor. Diante disso, as bandeiras que guiarão o evento deste ano são a sustentabilidade, a espiritualidade e a tecnologia. Todas já integraram a segmentação da feira ao longo de suas três décadas, mas terão uma atenção prioritária nesta edição. O evento ocorre de 5 a 8 de novembro de 2020, em Gramado/RS.

Os números da última edição consolidaram o FESTURIS como a mais importante feira de negócios turísticos da América do Sul. Foram mais de 65 destinos internacionais, 17 mil participantes e 2.700 marcas expostas. Neste ano, segundo os organizadores, a meta é superar todos os índices e surpreender os participantes com o lançamento de tendências do setor do turismo. A aposta na segmentação continua sendo um dos diferenciais da feira, que terá um layout repaginado, muito conteúdo e experiências.

“Os participantes do próximo FESTURIS já vem com a certeza de que vão encontrar muitas novidades. Por ser o evento que fecha o ano, temos condições de acompanhar tudo o que está acontecendo no mundo turístico. Desta forma conseguimos apresentar as tendências para 2021 e contribuir para a atualização dos profissionais e a transformação do setor”, projeta a CEO do FESTURIS, Marta Rossi.

As novidades da feira estão sincronizadas com o pensamento no futuro do turismo. As questões relacionadas à sustentabilidade se tornaram centrais no mundo inteiro. Vão muito além de ações, são uma provocação para uma mudança cultural e de comportamento da sociedade. O FESTURIS entende a preocupação latente das novas gerações com a sustentabilidade e acredita que o desenvolvimento do turismo depende de propostas sustentáveis.

A espiritualidade será outro alicerce do evento, indo ao encontro da crescente necessidade de conhecer a si próprio em um mundo cada vez mais acelerado e tecnológico. Essa busca vem através de muitas formas, não apenas da religião propriamente dita. Viagens transformadoras e experiências únicas têm sido a motivação de grande parte dos turistas. No turismo, a espiritualidade se apresenta através de produtos inseridos nos destinos, que começam a ampliar seu olhar para esse público.

Para o FESTURIS a tecnologia também não é mais apenas um negócio do futuro – já faz parte de nosso dia a dia. O mundo está mudando e quem acompanha as transformações sai em vantagem no mercado turístico. As empresas investem cada vez mais em produtos inovadores e disruptivos. A feira identificou essa oportunidade e lançará um espaço de tecnologia e inovação, voltado para startups, empresas de software, destinos inteligentes e demais negócios que apostam na tecnologia para transformar o ecossistema de viagens e turismo.

Outras novidades do FESTURIS 2020 estão sendo projetadas e devem ser divulgadas em breve. Entre as confirmadas está uma ação que se chamará “Os Mais de 30”, provocando um encontro e homenagem aos participantes que frequentam o evento há 30 anos ininterruptos. Também está confirmado um novo casamento de agentes de viagens dentro do espaço Wedding. E, além disso, o Meeting FESTURIS apresentará mais uma vez um novo formato, agora com a possibilidade de agilização de negócios.

