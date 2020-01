A Unisinos vai ofertar 575 bolsas integrais, através do Prouni e outras 1,5 mil parciais

Continua depois da publicidade

Para quem deseja iniciar uma graduação ainda no primeiro semestre desse ano, a Unisinos tem uma boa notícia. Quem optar pela graduação na modalidade de Ensino a Distância, além de contar com a excelência de cursos avaliados com nota 5, conceito máximo concedido pelo Ministério da Educação para a modalidade EAD, poderá concorrer a mais de duas mil bolsas de estudo, integrais e parciais. Com isso, a universidade quer possibilitar o acesso ao conhecimento a um maior número de pessoas, com a mesma qualidade e excelência acadêmica ofertada nos campi.

Dentro do Programa Universidade para Todos (Prouni), serão 575 bolsas integrais. Através do programa Educa Mais Brasil, a Unisinos vai oferecer 400 bolsas de 20% para bacharelados e 1.100 de 10% para licenciaturas e cursos tecnológicos. Além dessas, a universidade ainda oferece um desconto de 15% para alunos com 50 anos ou mais, 10% para egressos da Unisinos, 10% para funcionários de empresas parceiras e desconto de 30% no primeiro semestre para alunos novos.

O EAD da Unisinos oferece o acompanhamento de professores mestres e doutores, com experiência de mercado e formação específica nas atividades acadêmicas que ensinam. A modalidade ainda possibilita flexibilidade ao graduando por meio de uma plataforma virtual de aprendizagem, o Canvas, utilizada pelas melhores universidades do mundo, onde é possível experimentar o conteúdo em diferentes formatos, interagir com a turma em webconferências e construir conhecimento de forma colaborativa. Considerado o melhor LMS (learning management system) da atualidade, o sistema é fácil de usar, confiável, flexível, colaborativo e tem como foco economizar tempo e esforços para facilitar o ensino e o aprendizado.

No segundo semestre de 2019, a Unisinos ampliou o seu sistema EAD em todo o Estado, iniciando a operação de 15 novos polos. Atualmente, são 35 unidades de ensino EAD em todo o Rio Grande do Sul. As bolsas são válidas para todas elas. Para saber como concorrer, acesse unisinos.br/vestibular/bolsas e confira mais informações sobre cada modalidade.

[13:20, 24/01/2020] Pai: Foto da Coopec, onde funciona o polo e Society