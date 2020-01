Assassino de ex-mulher é encontrado morto em Nova Petrópolis

Continua depois da publicidade

O feminicídio aconteceu na manhã de segunda-feira, 20

O corpo de Dirceu Miguel Groth, 35 anos, assassino de Rosane Marlise Birk Groth, 37 anos, foi encontrado hoje (24). Ele havia executado a ex-mulher a facadas.

O cadáver foi encontrado por volta das 16h30 desta sexta-feira. Ele foi encontrado em meio ao matagal, no Pinhal Alto, nas proximidades de onde ocorreu o crime.

Dirceu estava desaparecido desde o dia do crime. Durante toda a semana, agentes da Polícia Civil e da Brigada Militar fizeram buscas para tentar localizar o seu paradeiro. Desde o início das investigações, as autoridades trabalhavam com a hipótese de Dirceu ter cometido suicídio, pois, após matar Rosane, fugiu do local sem levar o aparelho celular e abandonando o carro.

Este foi o segundo feminicídio seguido de suicídio na região.

Fonte: O Diário