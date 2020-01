Obituário • Edição 399

Continua depois da publicidade

• Comunicamos o falecimento do Sr. Ione Rodrigues Melos, aos 80 anos, residente na cidade de Canela. Deixa seus filhos Willian,

Marcia, Marcelo, Ionilza, Isabela e Ivani. Seu corpo foi velado na capela 01 do Centro e o sepultamento dia 18/01 no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento do Sr. Anibaldo Keller, aos 71 anos, residente na cidade de Canela. Deixa seus filhos Luciana, Sandra e

Alessandro. Seu corpo foi velado na capela 02 do Centro e o sepultamento dia 19/01/2020 no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento do Sr. Cleo Martins da Silva, aos 47 anos, residente na cidade de Canela. Deixa seus filhos Jonatan,

Adilio e Andriele. Seu corpo foi velado na capela 01 do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e o sepultamento dia 18/01/2020 no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento da Sra. Margarida de Oliveira Behling, aos 64 anos, residente na cidade de Canela. Deixa o esposo Enio e os filhos Fabricio, Andréia, Rodrigo, Magda, Evandro e Mauricio. Seu corpo foi velado na capela 02 do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e o sepultamento dia 17/01/2020 no Cemitério Municipal de Canela.