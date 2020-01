Câmeras de segurança flagram ação de criminosos na Rua Sete de Setembro

Continua depois da publicidade

Exatamente às 00h03min, da última quinta (23), inicia a ação de uma dupla de criminosos, na esquina da Rua Sete de Setembro com a Rua Padre Cacique, centro de Canela, que acaba 30 minutos depois, com o ladrão saindo calmamente caminhando pela rua, levando um rádio e bateria de um dos veículos da Folha de Canela. A ação foi flagrada por câmeras de segurança de três propriedades.

Um veículo VW Fox, duas portas, de cor escura, deixa o ladrão na esquina, ele se dirige à Igreja Assembleia de Deus, pula a cerca e fica alguns minutos no entorno do templo. Após, pelos fundos, pula o muro e acessa o pátio de uma borracharia, a qual tem diversos veículos estacionados. Ele chega a entrar em um dos veículos, mas não consegue abrir o capô, ele desiste e volta pra a via pública, na Rua Sete de Setembro.

Enquanto isso, o carro segue rondando, dando voltas na quadra, aguardando o ladrão que estava a pé. Ele se dirige a alguns carros estacionados na rua, quando visualiza o veículo da Folha de Canela, estacionado dentro do terreno do jornal. Ele volta, arromba a porta e fica mais de 15 minutos dentro do veículo, quando sai, leva o rádio e a bateria do carro, não sem antes trocar seu boné de cor laranja por um preto, de um funcionário do jornal, que estava dentro do carro.





Com o rádio e bateria nos braços, ele saiu calmamente caminhando pela rua, como não avista o carro que dava voltas na quadra, sai caminhando pela Rua Padre Cacique, em direção à Rua João Pessoa.

Apesar das câmeras do jornal e mais duas propriedades terem flagrado toda a ação, não foi possível uma imagem clara do rosto do ladrão e nem da placa do carro.





Informações sobre o veículo envolvido no furto ou do homem que aparece nas imagens podem ser repassadas à Polícia Civil ou a Brigada Militar.

Imagens: Reprodução