Nova Petrópolis promove o IV Gibi Sem Dono dia 30 de janeiro

Atividade integra a programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha

O Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos é comemorado nesta quinta-feira (30). Para celebrar a data, a Biblioteca Pública Municipal Profª Elsa Hofstätter da Silva e o Departamento Municipal de Cultura promovem o IV Gibi Sem Dono. A atividade ocorre das 14h às 17h, na Praça das Flores, em Nova Petrópolis. Quem passar pelo atrativo turístico poderá se deparar com diversos títulos de quadrinhos espalhados pelo local.

De acordo com a bibliotecária, Susana Carrasco, “a cada hora serão colocados dez gibis, doados pela comunidade e devidamente identificados com a etiqueta ‘Gibi Sem Dono’, em pontos estratégicos do atrativo. Mônica, Cebolinha, Xico Bento, Cascão e Magali tomarão conta da Praça das Flores”, revelou Susana. “Para os adultos que preferem outras leituras, também teremos exemplares do ‘Livro Sem Dono’ espalhados pela Praça das Flores”, disse.

O Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos – IV Gibi Sem Dono é organizado pela Biblioteca Pública Municipal Profª Elsa Hofstätter da Silva e integra a programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha.

A programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha ocorre até 22 de março em Nova Petrópolis.