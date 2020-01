Polícia Civil de Gramado apreende grande quantidade de drogas e prende suspeito em flagrante

Continua depois da publicidade

Na noite deste domingo (26), a Polícia Civil de Gramado interceptou carregamento de drogas que iria abastecer vários traficantes da cidade, prendendo em flagrante o suspeito que fazia o transporte dos entorpecentes.

A abordagem ao suspeito, que transportava as drogas em seu veículo, ocorreu na praça de pedágio localizada na ERS 115, entre Três Coroas e Gramado. Na sequência, na Delegacia de Polícia de Gramado, foi realizada revista minuciosa no automóvel, onde foram encontradas as drogas, que estavam no assoalho do banco do carona. Foram apreendidos mais de dez quilos de maconha, cerca de 657 gramas de cocaína, parte ainda em pedra, 50 gramas de crack e 126 comprimidos de ecstasy.

A prisão decorreu do monitoramento permanente ao narcotráfico, realizada pela Delegacia de Polícia de Gramado, que tem alcançado resultados exitosos no combate à atividade criminosa, com inúmeras prisões importantes e consequente retirada do mercado de grandes quantidades de drogas.

Após os procedimentos legais, o suspeito preso em flagrante foi recolhido ao sistema prisional.

Fotos: Reprodução/DP Gramado