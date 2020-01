Abrasel divulga nota oficial sobre acidente que vitimou funcionário de fondue

Continua depois da publicidade

Pronunciamento Oficial Abrasel Hortênsias

O objetivo da Abrasel Hortênsias é representar e fomentar negócios para o setor de alimentação fora do lar, na região, e representamos os interesses não só dos 120 associados, mas também de toda a categoria.

Dado essa função promovemos curso de aperfeiçoamento, qualificação de profissionalismo do setor e fomentamos todos os registros, leis e normas técnicas que se aplicam aos nossos estabelecimentos. Em muitos casos, abrimos os cursos e palestras, além dos associados, para quem quiser se aperfeiçoar. Mas, nosso maior objetivo é trazer informação e conhecimento aos nossos associados, desenvolvendo o setor para melhor como um todo.

Considerando o que expomos acima, e sobre o recente acontecimento que vitimou um funcionário do segmento da gastronomia, esperamos que o poder público, juntamente com todas as forças necessárias, façam a devida investigação para que este fato sirva de exemplo para que essa tragédia não se repita. Como foi o caso da Lei Kiss, que tornou mais rígidas as leis para eventos, bombeiros e alvarás depois que um acidente vitimou mais de 200 pessoas.

A Abrasel reitera a importância de que todos os órgãos fiscalizadores executem de forma rígida uma revisão geral em todos os estabelecimentos da Região das Hortênsias, para avaliar, orientar e corrigir as empresas que estiverem fora das normas que regem o segmento da alimentação fora do lar.

Salientamos para todas as pessoas que trabalhem no ramo da gastronomia para que saibam e entendam a importância do treinamento, segurança alimentar, cumprimentos das leis e normas para o restaurante. Entendemos também que todo esse cuidado gera custos e sabemos que estes custos devem ser incluídos no preço final do produto oferecido. Isso também influencia nas políticas de salários de cada empresa, pois oferece aos funcionários treinamento, qualidade e cuidado com as leis, e consequentemente estes valores também podem ser considerados como benefícios salariais. Quando um empresário abre mão de todos estes cuidados em prol de baixos custos, para que no final da conta, ganhe mais, ele consegue pagar salários melhores, com certeza, mas no final o custo é mais alto, porque se paga com segurança, com ética e também com a vida.

Alberto Ecker

Executivo Abrasel Hortênsias