Curso gratuito ensinará entidades a elaborar projetos culturais e captar recursos

A equipe do deputado estadual Neri, o Carteiro estará em Canela nos dias 13 e 14 de fevereiro para o curso “Elaboração de Projetos e Captação de Recursos”, voltado a entidades como escolas, associações de bairro, igrejas, CTG’s, entre outras do ramo cultural, representantes da sociedade civil e do poder público. A capacitação acontecerá no auditório da UCS Hortênsias, nos dias 13 e 14 de fevereiro, das 13h30 às 17h30 e das 19 às 22 horas, com duração total de 14 horas.

A capacitação será ministrada por Marco Aurelio Alves, assessor parlamentar do deputado Neri, o Carteiro. Marco Aurelio é canelense, graduando em Psicologia, já presidiu o Conselho Estadual de Cultura e o Instituto Brasileiro da Pessoa, além de ter atuado como secretário municipal de Planejamento em Santo Antônio da Patrulha, Tramandaí e Três Passos. Especializou-se em Gerência de Cidades/Elaboração de Projetos e Captação de Recursos em curso promovido pela Unesco.

O curso é gratuito e oferece certificado de participação aos que obtiverem frequência mínima de 75%. Nele, são repassadas noções básicas sobre políticas públicas, formatação de projetos, fontes de financiamento, além de uma atividade prática de elaboração de projetos do interesse de cada entidade. As inscrições são feitas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (51) 3210.1875.

Foto: Divulgação