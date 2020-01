Devotos e romeiros são esperados no Santuário de Caravaggio de Canela

Continua depois da publicidade

O Santuário de Caravaggio de Canela oportunizará momentos de muita fé e devoção com a 60ª Romaria e Festa em honra a Nossa Senhora de Caravaggio.

A comissão festeira realizará visitas às comunidades canelenses e também a algumas paróquias da Diocese, a partir de março divulgando o evento que deve reunir ais de 100 mil pessoas.

A novena em preparação ao evento terá início no dia 9 de maio, sempre às 19h30, na cripta do Santuário.

As grandes romarias ocorrerão nos dias 23, 24 e 26 de maio, sendo a primeira a Jornada Diocesana da Juventude e Romaria dos Jovens, e, no dia seguinte a Romaria Motorizada. O evento terá seu encerramento com a grande Romaria a Pé.

As romarias dos Jovens e a Pé sairão da Igreja Matriz às 8h, em direção ao Santuário de Caravaggio de Canela e, a Romaria Motorizada e de Motociclistas sairá às 9h. Na chegada das romarias será celebrada Missa Campal em frente ao Monumento da Prece e, ao longo do dia, Missas na cripta e atendimentos aos devotos.

Em todos os dias do evento, a gastronomia contará com restaurante de comida caseira, churrasco e galeto para as famílias que preferem fazer piquenique no parque, lanches, doces e, o tradicional pastel de massa caseira, que sempre é o mais procurado.

O Santuário de Caravaggio de Canela contará, nos dias de evento, com dois restaurantes, tendas de lanches, doces e bebidas, sendo que no dia da Romaria Jovem não haverá bebida alcoólica.

A construção da nova Igreja do Santuário segue e, nesta etapa estão sendo concluídas as paredes que darão sustentação a cúpula. A obra está sendo viabilizada com doações e verbas das romarias que ocorrem a cada ano, além das doações recebidas através da Campanha dos Devotos. Quem quiser colaborar, pode entrar em contato com a secretaria paroquial pelo fone 54,3282.1132.

A principal novidade do Santuário de Caravaggio de Canela é que o mesmo passou a contar com um reitor, o Padre Victor Moisés Farias.

A Romaria e Festa é uma realização da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes.