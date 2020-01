Nova Petrópolis investe R$ 45 mil em bolsas de estudo

Continua depois da publicidade

Matriculados no curso Técnico em Agropecuária da Escola Técnica Bom Pastor serão beneficiados

O Poder Público de Nova Petrópolis e a Associação Educacional Bom Pastor (AEBP) firmaram termo de fomento nesta sexta-feira, 24 de janeiro, no Gabinete Oficial. O vice-prefeito em Exercício no cargo de prefeito, Charles Paetzinger, e o presidente da AEBP, Jorge Vilson Dinnebier, assinaram o termo que prevê o repasse de R$ 45 mil para subsidiar bolsas de estudo em 2020 para estudantes do curso Técnico em Agropecuária da Escola Técnica Bom Pastor. O secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Lucas da Costa de Lima, esteve presente no ato de assinatura do documento.

Os valores provenientes desta parceria serão utilizados como subsídio no pagamento de mensalidades para alunos moradores de Nova Petrópolis que estão matriculados no curso Técnico em Agropecuária da Escola Técnica Bom Pastor, observando o rateio em partes iguais do valor repassado, ou seja, metade é pago pelo aluno e metade é subsidiado pelo Município.

No mesmo dia, Paetzinger e Dinnebier assinaram o termo de fomento que prevê o repasse de R$ 16.800,00 para o pagamento da folha salarial dos funcionários da Associação Educacional Bom Pastor com atuação no Centro Regional de Formação Profissional de Agricultores de Nova Petrópolis (CETANP).

Fotos: Jordana Kiekow | Comunicação PMNP