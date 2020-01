Polícia Civil efetua maior apreensão de drogas sintéticas na história do Estado

Continua depois da publicidade

Na tarde desta segunda-feira (27/01), em ação de combate ao tráfico de drogas ilegais no bairro Humaitá em Porto Alegre, a Polícia Civil, através da 4ª DIN do Departamento de Investigações do Narcotráfico (DENARC), realizou a apreensão de grande quantidade de drogas sintéticas.

Os agentes do DENARC investigavam uma rota de envio de ecstasy de outros Estados mediante utilização de empresas de logística e transporte rodoviário de mercadorias. Antes da entrega de embalagem transportada, durante vistoria realizada, foi identificado um volume suspeito que registrava conter alimentos oriundo do Estado do Pará com destino ao Rio Grande do Sul. Após inspeção no interior da embalagem, foram localizados aproximadamente 14.200 comprimidos de ecstasy prontos para distribuição e consumo.

Segundo o DENARC, se trata da maior apreensão de comprimidos de ecstasy da história da Polícia Civil gaúcha, resultando na retirada de mais de meio milhão de reais em drogas ilegais da rede de distribuição criminosa do narcotráfico.

A ação integra a estratégia da Polícia Civil na atuação focada em grupos criminosos organizados na distribuição de drogas ilegais. As investigações prosseguirão no sentido de identificar a responsabilidade pela remessa e destinação da droga apreendida.