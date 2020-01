Primeiro fim de semana do Verão no Jardim da Serra Gaúcha agita Nova Petrópolis

Primeiro fim de semana do Verão no Jardim da Serra Gaúcha agita...

Evento oferece aventura, lazer e diversão nos finais de semana até 22 de março

O Verão no Jardim da Serra Gaúcha 2020 iniciou com muitas atividades em Nova Petrópolis. O primeiro fim de semana do evento contou com música, caminhada pelo interior, Encontro de Motos e Pic Nic Retrô no Ninho das Águias, nos dias 24, 25 e 26 de janeiro. O Verão no Jardim da Serra Gaúcha prossegue até 22 de março.

Na sexta-feira (24), o Parque Aldeia do Imigrante recebeu Gerson Müller, no Entardecer Musical, para animar o público do atrativo turístico. Durante o fim de semana, milhares de pessoas prestigiaram o 10º Encontro de Motos na Praça das Flores e Rua Coberta. Shows musicais e exposição de motos foram as atrações do evento que reuniu motociclistas de todo o Estado.

Mais de 140 pessoas participaram do Trekking ao Sítio Grünes Paradies no domingo (26), em Nova Petrópolis. Os caminhantes aproveitaram o trajeto de 13,5 quilômetros por trilhas e estrada para apreciar a natureza e chegar ao sítio de produção orgânica agroflorestal. A caminhada foi organizada pela Associação Tchon Ji e os alimentos não-perecíveis arrecadados foram destinados para o Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Petrópolis.

O Ninho das Águias recebeu o Meu Primeiro PicNic Retrô no domingo. Muitas pessoas curtiram as atrações do evento no ponto de encontro para aproveitar o melhor pôr do sol de Nova Petrópolis.

O Verão no Jardim da Serra Gaúcha ocorre de 24 de janeiro a 22 de março de 2020. O evento é uma realização da Prefeitura de Nova Petrópolis, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, e conta com o patrocínio de Sicredi Pioneira RS e apoio da Rota Romântica.

Confira a programação do 2º fim de semana do Verão no Jardim da Serra Gaúcha 2020:

30 de janeiro |Quinta-feira

Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos – IV Gibi sem Dono – 14h às 17h – Praça das Flores

Ação de incentivo à leitura em comemoração ao “Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos”. Quem passar pela Praça das Flores poderá se deparar com diversos títulos de quadrinhos espalhados pelo local.

Informações: (54) 3281.2299

31 de janeiro |sexta-feira

Entardecer Musical – 17h30min – Parque Aldeia do Imigrante

O Parque Aldeia do Imigrante apresenta uma novidade que visa qualificar a experiência e o atendimento ao público. O Entardecer Musical oferecerá programação com música ao vivo nas tardes de sexta-feira, das 17h30min às 19h30min no espaço Biergarten.

Ingresso: R$ 12,00

Meia entrada: Estudantes e Idosos

Moradores: Isentos mediante apresentação de carteirinha

Informações: (54) 3281.1490

1º e 2 de fevereiro |Sábado e Domingo

47ª Festa do Figo – Sábado, das 10h30min às 19h | Domingo, das 10h às 22h – Sociedade Cultural e Esportiva Linha Brasil

A tradicional Festa do Figo valoriza o trabalho do agricultor e oportuniza a exposição do seu produto. O evento também conta com a comercialização de materiais e equipamentos agrícolas, artesanato, gastronomia e apresentações culturais. Grupo de Danças Folclóricas Sonnenschein, Wilceu Pause, Barbarella, Brilha Som, Banda 0800, Miramar Show, bandinha típica alemã e entre outras atrações estão garantidas.

Entrada franca

Informações: (54) 9.9122.5228 ou (54) 3298.8223

2 de fevereiro | Domingo

3° Passeio pelos Caminhos Germânicos – Especial Festa do Figo – 8h – Lar das Servas

Caminhada de 11,4 km conduzida por estradas secundárias e de roças e trilhas, com muitas paisagens naturais, rurais e casas antigas. Entrada em um pomar de figos para degustação livre da fruta. Dois pontos de contemplação do Monte Malakoff (um deles praticamente desconhecido). Ao final, duas opções de alimentação: o almoço da Festa do Figo, com churrasco servido nas mesas, ou bandeja de degustação de produtos da região: cuca de figo, queijo, salamito, suco de figo e sobremesa de figo em calda.

Saída: Lar das Servas (junto à ERS-235, em frente à Sociedade Linha Brasil)

Inscrições: R$ 45,00 (bandeja de degustação) ou R$ 70,00 (com almoço da festa)

Inscrições/Informações: (51) 9.9888.1830 ou [email protected]

1º e 2 de fevereiro | Sábado e Domingo

Circuito Verão Sesc de Esportes – 8h30min – Sociedade Cultural e Esportiva Tiro ao Alvo

Modalidade: Futevôlei – 1º/02 e Vôlei – 2/02

Inscrição: R$ 60,00

Local: Sociedade Cultural e Esportiva Tiro ao Alvo

Organização e inscrições: Departamento de Desporto de Nova Petrópolis e SESC Caxias

Informações: (54) 3281.8406 ou (54) 3209.8250

2 de fevereiro | Domingo

1ª Etapa do Campeonato Gaúcho de Maratona Mountain Bike – 9h – Rua Coberta

Organização: Federação Gaúcha de Ciclismo, Departamento de Desporto de Nova Petrópolis e Radical Eventos Esportivos

Inscrições e informações: [email protected], (54) 3281.8406 ou (51) 9.9967.2742