Wyndham Gramado disponibiliza carregador para carros elétricos

O Wyndham Gramado Termas Resort & Spa, de Gramado, inaugurou um posto para carregamento de bateria de veículos elétricos. A estação, disponível para os hóspedes do resort, possui três pontos de carga com total de cinco tomadas, com plugs dos tipos T2 e T1 (ambos com 32 A). Desenvolvido pela Schneider Electric, o equipamento permite recarregar veículos 100% elétricos, com potência máxima de 22 kW.

“Para carregar a bateria de seu veículo, o hóspede deve retirar um cartão especial na recepção do resort. Com esse cartão em mãos, ele tem acesso às tomadas e pode realizar a conexão via cabo entre o carro e o carregador. O custo para utilizar o equipamento é calculado de acordo com o KWh utilizado, conforme relatório online”, explica o gerente geral do empreendimento, Marc Balanger. Segundo ele, a instalação deste posto se alinha com as preocupações ambientais do empreendimento.

Primeiro resort brasileiro em processo de certificação LEED – Leadership in Energy and Environmental Design, o Wyndham Gramado Termas foi projetado e construído no conceito Green Building, que garante que todo o processo de construção e posterior funcionamento sejam sustentáveis. Entre as tecnologias ecologicamente corretas utilizadas, destaque para o paisagismo com vegetação adaptada ao microclima, reuso de água da chuva nos vasos sanitários e irrigação, chuveiros e torneiras de alta performance, itens que reduzem o consumo de água; sensores de presença em todas as áreas condominiais internas e previsão de iluminação natural em quase todos os ambientes, reduzindo o consumo de energia. O empreendimento também possui estação de tratamento de efluentes, entre outras iniciativas ecológicas e sustentáveis.