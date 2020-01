Cão é resgatado após denúncia de abuso sexual em Bom Jesus

Continua depois da publicidade

Cristão, como é chamado o cachorro, vive na praça Rio Branco e foi abusado por dois indivíduos

Um caso revoltante foi registrado em Bom Jesus, nesta segunda-feira (28). Dois homens são suspeitos de abusar sexualmente de um cachorro na Praça Rio Branco, no Centro do município. O caso foi relatado ao Grupo Bicho de Rua, que trabalha em prol dos animais em situações de maus-tratos. Cristão, como é conhecido o cão, foi vítima de abuso sexual por dois homens, ficando com ferimentos no reto e com uma das pernas fraturadas.

Conforme a integrante do Grupo Bicho de Rua, Naira Bortolotto, 54 anos, o grupo foi acionado para averiguar a situação de uma animal, que em princípio havia sido vítima de maus-tratos. No local, uma das integrantes da ONG constatou que o cachorro havia sido realmente abusado. Os dois autores seriam usuários de drogas e álcool que frequentam o local.

Naira ainda comenta que este não é o primeiro caso, mas agora o caso será investigado: “vamos realizar uma mobilização na tarde de hoje, depois vamos registrar a ocorrência. O que foi feito com o Cristão foi uma crueldade”.

Cristão é um cão comunitário que vive na praça Rio Branco, em Bom Jesus. Ele é chamado assim, pois todo a vez que o padre abre a porta da igreja para dar início à missa, o cão é o primeiro a entrar. Cristão é alimentado pelas pessoas que trabalham na praça. “Todos gostam do Cristão, não sei como alguém pode fazer uma coisa dessas”, lamenta Naira.

O cachorro recebeu atendimento veterinário e passa bem.

Fonte: Portal Lê ou Vê