Coronavírus é descartado e homem é diagnosticado com H1N1 em São Leopoldo

Uma suspeita de Coronavírus deixou a comunidade de São Leopoldo apreensiva

Por meio de uma nota oficial no dia de hoje (29), a Prefeitura de São Leopoldo descartou a possibilidade de um paciente da UPA estar infectado com o vírus. Na nota divulgada, é informado que o paciente foi diagnosticado com H1N1, conhecida também por Gripe Suína ou Gripe Mexicana. O homem é morador da China, e voltou Rio Grande do Sul para visitar familiares.

O coronavírus foi desconsiderado a partir das amostras de material coletado, na terça-feira (28), e enviado ao Laboratório Central do Estado (Lacen), que forneceu o parecer final nesta quarta-feira (29). A partir deste resultado, o paciente será medicado com Tamiflu, informou a prefeitura.

Outra pessoa que apresentava quadro febril após contato com este paciente apresentou melhora. Também receberá medicamento para gripe H1N1.

Prevenção

A recomendação de especialistas é se vacinar, higienizar bem as mãos com água e sabão, ter sempre álcool gel em mãos, manter ambientes bem ventilados e evitar contato com pessoas contaminadas.

CORONAVÍRUS

A epidemia iniciada na cidade de Wuhan, na China, vitimou mais 26 pessoas nesta quarta-feira (29), segundo informações de autoridades chinesas. Já são 5.974 casos confirmados na China continental (sem contar Hong Kong, Macau e Taiwan) e 132 mortes.

O Coronavírus já tem um quadro pior, comparado ao surto de SARS (Síndrome Respiratória Aguda Grave), também ocorrido na China no ano de 2003.