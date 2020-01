FESTURIS promove marca em feiras internacionais e contribui para a divulgação da Serra Gaúcha

Continua depois da publicidade

FITUR Madrid e New York Times Travel Show foram os primeiros compromissos internacionais deste ano

Trabalhando intensamente desde o término da última edição, realizada em novembro, a Feira Internacional de Turismo de Gramado (FESTURIS) aproveita o início do ano para ampliar sua relação com o mercado mundial. Na semana passada, os compromissos foram na Fitur Madrid, na Espanha, e na New York Times Travel Show, nos Estados Unidos. A participação nas feiras internacionais serve para identificar tendências do turismo, ampliar relacionamento com destinos de outros continentes e divulgar a Serra Gaúcha para o mundo.

CEO do FESTURIS, Eduardo Zorzanello esteve na Fitur Madrid trabalhando a promoção da principal feira de negócios turísticos da América do Sul e atuando como porta-voz do turismo da Serra Gaúcha. Na ocasião foi possível realizar contato com profissionais e autoridades de 147 países, fortalecendo o relacionamento com as mais importantes empresas, destinos e players do mercado internacional.

“A Fitur sempre foi uma feira vanguardista e altamente positiva para nós, pois possibilita o contato com o mundo do turismo e as tendências para os próximos anos. Eles investem muito no conteúdo e trazem temas importantes como sustentabilidade, inovação, gastronomia e turismo LGBT. Os estandes são muito bem pensados, criativos e apostam no conceito de experiência. Servem como inspiração para nós. Em relação aos contatos efetuados, conseguimos a abertura de mercados com novos players da Europa, África e Ásia”, avalia Zorzanello.

O FESTURIS também voltou a marcar presença na New York Times Travel Show, representado pela gerente comercial Andréa Oliveira. O foco da participação foi conhecer novamente a feira, após um período de sete anos, identificar tendências a serem adaptadas no Brasil e visitar clientes para expandir a representação de players da América Latina no FESTURIS. Expositores de mais de 175 países participaram da feira nos Estados Unidos.

Fundadora e CEO do FESTURIS, Marta Rossi destaca a importância de acompanhar os principais eventos do mercado turístico. “As feiras internacionais nos ditam as tendências do mercado turístico. Além disso trazem conhecimento sobre as diferentes formas de trabalhar um evento deste gênero, que estão evoluindo e se qualificando cada vez mais. Buscamos no exterior as transformações que provocamos em nosso evento”, ressalta Marta.