Nova empresa de coleta de lixo já opera o recolhimento em Gramado

A BA Meio Ambiente começou a operar os serviços de recolhimento de lixo em Gramado nesta quarta-feira (29). O prazo inicial do contrato é de 12 meses, prorrogáveis até 60 meses, conforme a lei das licitações. O valor mensal pela prestação dos serviços é de cerca de R$ 232 mil.

Segundo a secretária do Meio Ambiente (SMA), Cristiane Bandeira, as rotas e dias de recolhimento do lixo domiciliar (orgânico e seletivo) seguem o calendário estabelecido anteriormente.

“Na transição da empresa antiga para a nova, em algumas ruas não houve o devido recolhimento do lixo, mas esperamos normalizar até sexta-feira, dia 31” explicou Cristiane.

Cristiane Bandeira

Cristiane Bandeira adverte que apenas funcionários identificados da SMA podem abordar moradores para tratar sobre a questão do lixo.

Tipo de recolhimento

O recolhimento de lixo domiciliar contratado pela Prefeitura com Empresa BA Meio Ambiente compreende o orgânico e o seletivo. Grandes volume de restos de obras, por exemplo, são de responsabilidade do proprietário do imóvel, que deve providenciar o destino dos restos.

Em situações anormais, a zeladoria da Secretaria de Obras e Serviços Urbano também atua no recolhimento.

Foto: Sophia Dienstmann