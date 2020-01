Polícia Civil adere à campanha “Não é Não” contra importunação sexual de mulheres

Continua depois da publicidade

A aplicação de uma tatuagem removível no braço da Chefe de Polícia, na manhã dessa terça-feira (28), marcou a adesão da Polícia Civil à Campanha “Não é Não” contra situações de importunação sexual às mulheres. A tatuagem, que traz o nome da campanha, será distribuída a todas que quiserem se unir ao coro de mulheres e meninas que há muito pedem por respeito e igualdade.

A campanha é uma promoção do Departamento de Políticas para as Mulheres, da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, e tem apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público do Trabalho e da Polícia Civil. As instituições estarão juntas, no próximo dia 31, a partir das 17h, no Planeta Atlântida 2020, levando a campanha para conhecimento de todos os participantes.

“O foco é instruir homens e mulheres para uma mudança de comportamento social”, afirma a delegada Nadine Tagliari Farias Anflor, que aproveitou o momento da tatuagem para gravar um vídeo, que será divulgado nas redes sociais, chamando às mulheres gaúchas a participar da campanha.