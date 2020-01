Aulas começam dia 2 de março na UCS Hortênsias

Continua depois da publicidade

As aulas na UCS Hortênsias começam no dia 2 de março, assim co mo a sede e os demais campi da Universidade. O campus em Canela tem se preparado para acolher os estudantes, e em fevereiro os professores, após o período de férias, retomam as atividades com períodos de formação docente.

Nestes meses de recesso, há cursos de educação continuada em andamento, e outros ainda iniciarão nos próximos dias. Em março, recomeçam os bacharelados em Administração, Ciências Contábeis, Nutrição e Direito, além dos cursos superiores de tecnologia Eventos, Gastronomia, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Hotelaria, Gestão Financeira e Marketing.

Aliás, a UCS concede o Desconto-Sênior a estudantes com 55 anos de idade ou mais que optarem por um cursos de graduação na modalidade presencial. São 25% de abatimento no preço das disciplinas contratadas. E se não for para a graduação, esses estudantes têm encontro marcado com as atividades do UCS Sênior, que os aguardam com: Dança como Exercício Mental e Corporal; Laboratório de Escrita Criativa; Oficina de Canto Coral; Inglês e Fotografia Digital; Fios e Tramas: Arte Têxtil e Tecnologias Digitais; Jardim e Horta Orgânica; e Memória Afiada.

Ainda em março, o campus duas opções de pós-graduação em nível de especialização (lato sensu) estarão abertas a receber novos alunos: Gestão de Empreendimentos Turísticos, no dia 4, e Gestão Financeira Aplicada, no dia 11. Ambas serão na modalidade presencial, são opções para qualificar o currículo.

Todas as opções, seja de graduação, pós e UCS Sênior, estão com matrículas abertas. Mais informações no site ucs.br, ou no campus em Canela, que funciona de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 22h30. Ainda, pelo telefone (54) 3282.5200, pela página da UCS Hortênsias no Facebook e pelo WhatsApp (54) 9 9941 8476.