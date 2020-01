Equipe médica da Transul realiza parto na beira da estrada durante transporte emergencial

Continua depois da publicidade

Na manhã de sábado (25), Mônica dos Santos e seu marido Edilson dos Santos, residentes de São Francisco de Paula, se deslocaram até o Hospital Arcanjo São Miguel ao ver que a bolsa amniótica estava prestes a estourar. Chegando no HASM, Mônica foi informada que seria transferida à Caxias do Sul, já que estava com apenas 34 semanas de gestação e o bebê tivesse que ser internado na UTI Neonatal.

A equipe médica da Transul Emergências Médicas, formada pelo motorista socorrista Jackson, pelo enfermeiro Mateus e pelo Dr. Tiago, foi chamada para fazer o transporte com o acompanhamento médico até Caxias do Sul.

Equipe médica responsável pelo transporte e parto

O trabalho de parto começou durante o transporte, então a equipe médica parou a ambulância em e iniciou o procedimento para realizar o parto. O nascimento da menina Alice aconteceu na estrada que liga Nova Petrópolis e Caxias do Sul.

Alice já está em casa e passa bem

A mamãe Mônica terminou o processo do parto já em Caxias do Sul. A bebê Alice nasceu saudável e não precisou ficar internada na UTI. O casal agradece a agilidade e qualidade do serviço da equipe médica que realizou o transporte e o parto. “Graças a agilidade e amor a profissão dos profissionais, tudo acabou bem. Hoje a Alice está linda e saudável” Finalizou o casal.

Fotos: Reprodução