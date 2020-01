Estação Campos de Canella realiza concurso cultura para celebrar o primeiro aniversário

Continua depois da publicidade

A Estação Campos de Canella completa um ano dia 31 de janeiro, mas quem ganha presente são os turistas e moradores de Canela.

Além de contar com programação especial de shows e atividades de 30 de janeiro a 2 de fevereiro, o complexo turístico e gastronômico organizou um concurso cultural. Para participar é só acessar o site www.estacaocanella.com.br/aniversario e responder à pergunta “Quem você quer encontrar na Estação e por quê?”. O autor da melhor resposta vai ganhar um mimo especial das lojas, restaurantes e atrações da Estação Campos de Canella.

As respostas podem ser enviadas até o dia 2 de fevereiro às 14h e serão avaliadas por uma comissão julgadora quanto a originalidade e criatividade. O vencedor será anunciado no dia 3 de fevereiro pelo perfil oficial da Estação Campos de Canella no Instagram e pela página no Facebook. A partir da divulgação do resultado, o (a) vencedor (a) deverá comparecer à Estação Campos de Canella para retirada do prêmio.

Programação 1 Ano Estação Campos de Canella

30 de janeiro (quinta-feira)

10h Show da Big Hits na Rua Coberta

11h Cerimônia oficial de inauguração do parque Big Land na Rua Coberta

20h Show do Boss na Rua Coberta⠀

1º de fevereiro (sábado)

Intervenção Madame Piquenique

14h às 15h30 na Rua Coberta e das 16h30min às 18h no Largo Benito Urbani

2 de fevereiro, domingo: