Exames laboratoriais representaram mais de 80% dos serviços auxiliares da Saúde em 2019

Fora a parte de atendimento médico, a Secretaria Municipal de Saúde de Canela oferece serviços auxiliares de diagnose e terapia. Em 2019, os 11 disponibilizados pela rede pública totalizaram 133.009 usuários acolhidos, com destaque para os de laboratório, com 109.266 exames feitos – 82,15% do total de todos os serviços. Em segundo lugar estão os serviços de fisioterapia, com 9.426 sessões marcadas no ano passado (7,09%), seguidos pelos de ecografia, com 5.987 (4,5%).

O alto índice laboratorial em relação aos demais serviços é facilmente explicado pelo fato de o pedido de exames estar vinculado às consultas, cujos números também se revelaram expressivos, conforme dados da Secretaria de Saúde. “Um está vinculado ao outro, no caso de consultas e exames. Por isso é que evidenciamos no faltômetro, desde o final do ano passado, a importância da comunidade não faltar às consultas e retirar seus exames”, diz o secretário de Saúde Vilmar Santos.

OUTROS NÚMEROS

Também referentes a 2019, as chamadas “Ações de vigilância sanitária e epidemiológica; imunizações e atos não médicos” representaram índice considerável, com destaque para os mais de 60 mil atendimentos feitos por técnicos de enfermagem a pacientes. Foram aplicadas 24.657 doses de vacinas e registradas 32.109 visitas de agentes de saúde a pacientes impossibilitados de comparecer a alguma UBS, entre outras ações.

CONFIRA OS DADOS DE 2019:

RADIOLOGIA 4.337 LABORATÓRIO 109.266 FISIOTERAPIA 9.426 ELETROCARDIOGRAMA 1.472 MAMOGRAFIA 1.595 ECOGRAFIA 5.987 TOMOGRAFIA 613 RESSONÂNCIA 313 TOTAL 133.009

TÉC. ENFERMAGEM 60.180 ENFERMAGEM 33.584 NUTRICIONISTA 10.340 PSICOLOGIA 4.609 ASSISTENTE SOCIAL 737 FONOAUDIOLOGIA 707 VACINAS APLICADAS 24.657 VISITAS DE AGENTES DE SAÚDE 32.109 TESTE DO PEZINHO 406 CITOPATOLOGIA 2.009 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.892 TOTAL 173.230

