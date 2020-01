Fazenda da Cria em São Francisco de Paula abre a lavoura para turismo rural

Continua depois da publicidade

Fornecedora do Supermercado Zaffari há mais de 10 anos agora investe no turismo

Em São Francisco de Paula, a apenas 3,6km do centro da cidade, se encontra a Fazenda da Cria, comandada pela família Martini Muller. Fornecedora do Supermercado Zaffari, companhia reconhecida por comercializar apenas alimentos de alta qualidade, há mais de 10 anos, a família produz mais de uma dezena de verduras, tendo como carro-chefe o alho-poró. A Fazenda da Cria agora abre as portas para o turismo rural, levando o dia-a-dia do trabalho na lavoura para quem quiser experimentar a experiência legítima de quem vive na área rural.

Incentivados por um curso sobre turismo rural realizado pelo Sindicato Rural em parceria com o SENAR, Isaura e seus pais Sadi e Clarice, resolveram que a fazenda poderia gerar frutos ainda maiores. “Eu tive a honra de ser a única participante do curso que estava do lado dos pais, que comandam nossa fazenda há 30 anos. Ali tivemos a oportunidade de pensar em caminhos alternativos para o nosso negócio. Percebemos, em conjunto com nossos colegas de curso, que estávamos praticamente prontos para receber turistas na nossa propriedade, sem deixar de lado a nossa produção”, relembra Isaura Martini Muller.

A experiência para quem quiser curtir um dia na Fazenda da Cria conta com oficina de plantio, passeio pela propriedade, por entre as estufas e pela lavoura e termina com um café da tarde caseiro feito com os produtos plantados e colhidos na própria fazenda, tendo o alho-poró como astro principal. O detalhe especial também fica pelo tradicional cuscus com leite e pelas geleias produzidas pela própria família e que também estão à venda, assim como licores, conservas e caponatas.

Em abril, o grupo formado pelo curso do SENAR deve lançar o primeiro roteiro rural de São Francisco de Paula. Os passeios devem incluir hospedagem, atividades ao ar livre, com animais, trilhas, além de gastronomia e vivência típica da vida rural. O turista poderá experimentar bolachas, cucas, pães, hidromel, licores, churrasco na vala e galeto, produzidos ali mesmo, nas propriedades.

A Fazenda da Cria fica localizada na Estrada Cerrito do Ouro, 751, a 3,6km do centro de São Francisco de Paula. A família Martini Muller recebe grupos de no mínimo 10 pessoas com agendamento prévio, mas também abre exceções para grupos menores com um pacote personalizado que conta com piquenique.