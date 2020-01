Arvores da Páscoa e Festican

Continua depois da publicidade

Árvores da Páscoa • Depois do sucesso das Árvores do Sonho, a Av. Júlio de Castilhos vai receber projeto semelhante durante a temporada de Páscoa, com árvores sendo decoradas com temas pascais pela comunidade. O anúncio foi feito pelo secretário de Turismo, Angelo Sanches, em entrevista exclusiva para o Portal da Folha.

Festican • Também em primeira mão, Sanches confirmou que, no segundo semestre de 2020, o Festican – Festival da Canção de Canela será retomado, com promessa de uma edição estadual com foco nas categorias nativistas e livres.

Fica o registro e o elogio ao secretário, pois Canela possuem músicos de muita qualidade e merecem um palco de excelência para mostrar e aprimorar seu talento.