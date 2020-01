Não vem de garfo, Corsan, que hoje é sopa

Continua depois da publicidade

A Corsan deu a cara a tapa, mostrou interesse e comprometimento, está realizando obras e colocando os pés de diretores em solo canelense, coisa que não acontecia há mais de 15 anos.

Mas não é o suficiente para afastar a desconfiança dos canelenses, que já estão vacinados com os anúncios de investimentos que nunca saem do papel.

Na apresentação dos planos da companhia para resolver os problemas de água e esgoto, isso ficou claro. O prefeito Constantino disse que Gramado quer serviço integrado com Canela na água, mas defende o aeroporto de Vila Oliva. Citou que Canela fica com o presídio fica em Canela e os escritórios regionais da BM, Polícia Civil e Corsan estão em Gramado.

Orsolin quer que Canela tenha o tratamento do Governo do Estado com o tamanho de sua importância para a região e com seu crescimento.

O prefeito está certa e, nesta, a gente assina embaixo.

Cadê o governador

Ao divulgar o número que, hoje, o esgoto cloacal é de 32% Gramado e 16% em Canela, os diretores da Corsan tiveram que ouvir do secretário de Obras, Luiz Cláudio, que pode ter uma rede que representa estes 16%, mas o tratamento é zero, pois as estações não funcionam.

Ratinho foi além, afirmando que desde que assumiu o Estado, Eduardo Leite nunca fez uma visita oficial à Canela, mesmo tendo aqui a residência de verão do Governador.

Mudança de atitude

Ao que tudo indica, a Corsan está em plena correção de curso no que diz respeito ao tratamento dispensado à Região das Hortênsias, o que já está atrasado há 15 anos, mas é um sinal de que as coisas podem estar mudando.

Falta agora Canela e Gramado começarem a trabalhar juntas em prol delas mesmas, pois separadas não vão a lugar algum e, pelo que se vê, Canela já acena com isso há algum tempo para o oeste, ainda sem muitas repostas.