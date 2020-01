Registro histórico marca abertura do VI Gramado in Concert

Maestro Linus Lerner é o primeiro brasileiro a gravar com a Royal Philharmonic Orchestra de Londres

A sexta edição do Gramado in Concert – Festival Internacional de Música iniciana sexta-feira, 7 de fevereiro, com cerimônia de abertura a cargo da Orquestra Sinfônica de Gramado. Devidamente regida pelo Maestro Linus Lerner, a OSG apresentará obras sinfônicas com solistas professores do festival.

Os búlgaros do Duo Stankov

No concerto, que acontece às 20h no Expogramado, também será realizado o lançamento oficial do CD gravado pelo maestro com a London Royal Philharmonic Orchestra. Cabe destacar que Linus Lerner é o primeiro brasileiro a gravar com a tradicional orquestra de Londres. O CD, diga-se, conta com a participação do Duo Stankov da Bulgária, formado por piano e violino, que fará um concerto e ministrará aulas no festival.

Vale lembrar que o evento vai até 15 de fevereiro e vai oferecer ao longo de seus nove dias de duração, o melhor da música erudita com cerca de 50 atividades na programação artística, todas elas de acesso gratuito.

Maestro Linus Lerner

O VI Gramado in Concert – Festival Internacional de Música é promovido pela Secretaria da Cultura de Gramado e tem a direção artística do Maestro Linus Lerner, coordenação artística do Maestro Leandro Libardi Serafim e Coordenação de Produção, de Viviane Soares da Bis Gestão Cultural.