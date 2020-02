Suspeitos de assaltar joalheria em Gramado foram identificados, um foi preso

Continua depois da publicidade

Na tarde de sexta-feira (31), homens entraram em uma joalheria anunciando o assalto. Os criminosos levaram objetos que estavam em exposição.

Logo após tomar ciência dos fatos a Brigada Militar iniciou a busca por informações que levassem a identificação dos autores.

Após analisar imagens do sistema de monitoramento da joalheria os policiais conseguiram identificar um dos autores.

Policiais do POE conseguiram abordar o suspeito identificado através das câmeras e o apresentaram na Delegacia de Polícia do município. O criminoso detido confessou a participação no assalto e identificou o restante do grupo. Os outros dois homens ainda não foram localizados.

A Polícia Civil agora é responsável por seguir a investigação.

“Desde o momento que tomamos conhecimento dos fatos, iniciamos o atendimento e a busca pelos autores. Logo após, a guarnição do Pelotão de Operações Especiais conseguiu lograr êxito na prisão de um dos assaltantes que confessou o roubo. Os outros dois foram reconhecidos, porém ainda não localizados. O preso foi apresentado na delegacia de polícia”, contou o Capitão Venzo, comandante da BM de Gramado.

Foto: Marthina Rissi Sorgetz