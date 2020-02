Mini Mundo prepara melhorias e fecha à visitação por duas semanas

Continua depois da publicidade

De 3 a 20 de fevereiro, o Mini Mundo estará fechado para visitação, quando fará uma série de melhorias, no sentido de aprimorar ainda mais o seu atendimento. A reabertura está programada para dia 21 de fevereiro, em uma sexta-feira, quando os visitantes poderão conhecer as novidades preparadas para surpreender.

O parque é um ícone do turismo e apresenta inúmeras réplicas de obras arquitetônicas de alto valor histórico em tamanho 24 vezes menor do que o real. Essa medida vale também para os minimoradores e para todos os cenários que envolvem o entorno urbano, reproduzidos com muito rigor, e que formam uma minicidade interligada por ferrovias e estradas.

Um dos últimos prédios a ser construído na Oficina Mini Mundo e implantado no parque foi o Jardim Botânico de Curitiba, cujo original foi inaugurado em 1991 e é uma das atrações mais visitadas da capital do Paraná.

36 ANOS DE ATIVIDADES – O parque foi construído e é administrado pela Família Höppner, também proprietária do tradicional Hotel Ritta Höppner, com 61 anos de atividades. O Mini Mundo surgiu 25 anos depois da família iniciar o seu trabalho com hospedagem. O jardim florido, com castelos, brinquedos e uma linda casa de bonecas, construído inicialmente para os seus filhos, acabou atraindo amigos e admiradores e ganhando destaque pela perfeição dos trabalhos expostos em terreno vizinho ao hotel. O caminho natural foi abrir o espaço ao público, com a infraestrutura necessária para atender os hóspedes e as pessoas que ali chegavam. Com o tempo, a reprodução dos prédios, 24 vezes menor que a realidade, atingiu níveis mais criteriosos e exigentes. Hoje, é um dos pontos turísticos mais importantes de Gramado.