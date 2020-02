Assinado convênio para permanência da Junta Comercial em Canela

Continua depois da publicidade



O secretário da Fazenda e Desenvolvimento Econômico de Canela, Álvaro Grulke, esteve presente em um evento realizado em Porto Alegre na última quarta-feira (29), promovido pela JUCIS/RS – Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul.

Na ocasião, Álvaro Grulke e a servidora Fabiana Godinho – responsável pela Unidade Desconcentrada (UD) da JUCIS em Canela, assinaram um convênio visando a permanência do órgão no município, além de um ‘Aditivo ao Termo de Cooperação entre a JUCIS/RS e as UD’s.



RETRIBUIÇÃO DE VALORES AOS MUNICÍPIOS

O aditivo trata sobre a retribuição de valores aos municípios por documentos e livros analisados e deferidos pelos analistas designados pelas Prefeituras para atuarem nas UD’s. Com isso, o município receberá repasse de um percentual para cada processo analisado na UD (Escritório Regional da JUCIS). O escritório de Canela fica localizado na Av. Osvaldo Aranha, nº 450, sala 12 (subsolo, junto a sede da Associação dos Contabilistas da Região das Hortênsias).



Fotos: Divulgação