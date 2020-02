Nova Petrópolis sediará congresso mundial de cultura em fevereiro

Continua depois da publicidade

6º Congresso da Juventude IOV Mundial e Encontro das Comissões IOV das Américas ocorre de 13 a 16 de fevereiro

Nova Petrópolis, Jardim da Serra Gaúcha e Capital Nacional do Cooperativismo, sediará um importante evento do movimento cultural mundial. Integrantes da Organização Internacional de Folclore e Artes Populares – IOV Mundial e Secção Brasil estarão reunidos no Município de 13 a 16 de fevereiro, no Plenarinho do Centro de Eventos. “Terra Jovem: encantos, segredos e saberes da natureza” é a temática do 6º Congresso da Juventude IOV Mundial. O Encontro das Comissões IOV das Américas terá como tema os 40 Anos da IOV – Organização Internacional de Folclore e Artes Populares – “O Tempo não Para”.

As atividades iniciam na quinta-feira, 13 de fevereiro, às 9h, com o plantio de um Ipê Amarelo próximo à Torre de Informações Turísticas de Nova Pertópolis. Às 14h, será realizada uma palestra com o representante da IOV Mundial, Fabrízio Cattaneo. E, às 19h30min, ocorre a cerimônia de abertura oficial do 6º Congresso da Juventude IOV Mundial e o Encontro das Comissões IOV das Américas. A programação segue intensa até 16 de fevereiro, com destaque para a Noite Especial de Homenagens – “IOV 40 Anos”, que será realizada no sábado, dia 15, às 20h, no Plenarinho.

Nesta ocasião marcante para a história da IOV Mundial, que completa 40 anos de fundação e, por ocasião deste Jubileu de Rubi, a IOV Secção Brasil homenageará personalidades e instituições no Brasil. Dentre as personalidades que serão homenageadas pela IOV Secção Brasil estão: o folclorista, compositor, radialista e pesquisador brasileiro, considerado o maior gaúcho de todos os tempos, João Carlos D’Ávila Paixão Côrtes (in memoriam); Tesouro Vivo – Mestre da Cultura Popular (Rainha do Maracatu Cearense), José Maria de Paula Almeida; o presidente do Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo, Paulo Dutra; o prefeito de Nova Petrópolis, Regis Luiz Hahn; o ex-secretário Geral da IOV Mundial, George Fredsen e a primeira integrante/filiada da IOV Brasil em Nova Petrópolis, Carla Cristiane Ferreira.

Além das personalidades, serão homenageadas as seguintes instituições na Noite Especial de Homenagens – “IOV 40 Anos”: Festival Nacional de Olímpia, Balé Popular do Recife, Grupo Cultural Junino Luar do São João, Bumba Meu Boi de Axixá, IOV Mundial e Escola de Samba Tatuapé.

“Nesta noite de homenagens teremos a presença de Carlos Paixão Côrtes, filho de Paixão Côrtes, que ficou muito honrado com a homenagem ao pai. É possível que mais membros da família Côrtes venham a Nova Petrópolis. Teremos, também, Paulo Dutra, do Festival de Passo Fundo, e uma comitiva do Festival de Olímpia. Será um belo encontro na nossa cidade”, avaliou o secretário adjunto de Educação, Cultura e Desporto, Paulo Cesar Soares.

A organização deste evento internacional em Nova Petrópolis iniciou ainda em outubro de 2019, quando integrantes da Organização Internacional de Folclore e Artes Populares – IOV Secção Brasil estiveram reunidos em Nova Petrópolis nos dias 19 e 20 de outubro. Representantes das regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país participaram do Encontro IOV de Planejamento para o 6º Congresso Jovem IOV Mundial e o I Encontro Mundial das Comissões. As atividades ocorreram no Espaço Mais Cultura Professor Renato Urbano Seibt.

“Em 2020, Nova Petrópolis completa 10 anos de afiliação do Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis com a IOV. Durante este período foram inúmeros congressos, assembleias, reuniões realizadas com o intuito de qualificar nosso evento, e de sermos um diferencial na cultura do mundo. Devemos observar que, graças a esta parceria, nos tornamos referência como Festival! A importância deste momento, onde a comunidade poderá se aproximar e discutir os assuntos junto a essa importante ONG internacional, é ímpar”, declarou o secretário adjunto de Educação Cultura e Desporto, Paulo Cesar Soares.

O 6º Congresso da Juventude IOV Mundial e Encontro das Comissões IOV das Américas deve reunir expressivo público em Nova Petrópolis. “Estamos otimistas, pois, geralmente, as atividades da IOV em Nova Petrópolis ocorriam no período do Festival Internacional de Folclore, o que, por vezes, impedia que folcloristas e congressistas aproveitasserm ambas programações”, disse Soares.

O evento é uma realização da Organização Internacional de Folclore e Artes Populares – IOV Mundial e Secção Brasil, Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs de Nova Petrópolis (AGDFA-NP) e Prefeitura de Nova Petrópolis.