Secretaria da Saúde de Gramado explica medidas preventivas adotadas em relação ao coronavírus

Continua depois da publicidade

Em Gramado, segundo a coordenadora da Vigilância em Saúde, médica Veterinária Marina Toniolo, não existe caso registrado da presença do vírus que se alastra por várias partes do mundo, especialmente na China. No entanto, ela explica que certos cuidados devem ser adotados pela população e que a Secretaria da Saúde está atenta ao problema.

Marina Toniolo

Quais os principais sintomas do coronavírus?

Coronavírus pertence a uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Portanto, os principais sintomas são febre, tosse, dificuldade para respirar – em alguns casos o vírus pode se manifestar de modo mais brando, causando sintomas semelhantes a um resfriado ou mais intenso, causando, por exemplo, pneumonia.

Que tipo de providência a pessoa deve adotar se sentir os sintomas precitados?

Ao apresentar esses sintomas, a pessoa deve procurar um serviço de saúde mais próximo de sua casa para que possa ser avaliada por um profissional. É importante lembrar que até o momento, a Organização Mundial da Saúde (OMS) indica como caso suspeito pessoas que apresentam febre e, pelo menos tosse, ou dificuldade para respirar, que estiveram na China nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas ou tiveram contato próximo de caso suspeito ou confirmado para o coronavírus nos últimos 14 dias. Mas existem outros vírus circulantes, tais como influenza, portanto avaliação profissional é fundamental.

A Secretaria da Saúde adota alguma medida especial em razão de Gramado receber visitantes de várias partes do Brasil e do Exterior?

Nossa Rede de Saúde está sensível às orientações repassadas pelo Ministério da Saúde, bem como a equipe de Vigilância em Saúde. Esse olhar atento não se dá apenas nesta situação, mas é uma ação cotidiana nos serviços, considerando as particularidades de nosso Município que recebe um grande número de turistas. Precisamos e estamos sempre atentos. Uma das ações que podemos destacar é a busca ativa no Hospital Arcanjo São Miguel e o canal de comunicação estabelecido entre os profissionais e o nosso setor. Em tempo, vale mencionar que nosso Estado estruturou um Centro de Operações Especiais voltado para os eventos adversos relacionados ao coronavírus.

A Secretaria da Saúde já identificou algum caso suspeito?

Não identificamos nenhum caso suspeito em Gramado. No último boletim do Ministério da Saúde (dia 3), constam 14 casos em investigação em sete estados: Santa Catarina (2), Rio de Janeiro (1), São Paulo (7) e Rio Grande do Sul (4). Mas até o momento não há caso confirmado no País.

Que recomendação a Secretaria da Saúde dá para quem pretende viajar?

Recomendamos que, neste momento, viagens para a China devem ser realizadas apenas em casos de extrema necessidade. Caso não seja possível adiar a viagem, estar atento às recomendações de cuidados com a saúde. Essa é a diretriz do Ministério da Saúde que direciona as ações em âmbito nacional.

Quais cuidados são importantes diante do novo coronavírus?

Como a transmissão tem se dado de pessoa a pessoa, por meio de secreções expelidas ao falar, tossir e espirrar, recomendamos que as mãos sejam lavadas frequentemente, especialmente após tossir ou espirrar. E nessa situação, é importante cobrir o nariz e boca com o braço ou com um lenço de papel. Na impossibilidade de lavar as mãos, utilizar álcool gel, fazendo fricção. Deve-se evitar tocar olhos, nariz e boca. Caso tenha sintomas respiratórios, usar apenas lenços descartáveis. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas. Manter os ambientes bem ventilados e evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença.